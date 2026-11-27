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الرئيس عون وشخصيات سياسية ورسمية وروحية وأمنية قدمت التعازي بالمطران خضر في بصاليم لليوم الرابع
أخبار لبنان
2026-11-27 | 14:20
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الرئيس عون وشخصيات سياسية ورسمية وروحية وأمنية قدمت التعازي بالمطران خضر في بصاليم لليوم الرابع
أمّت وفود روحية ورسمية وأمنية كنيسة القديس جاورجيوس في بصاليم لليوم الرابع على التوالي، لتقديم واجب العزاء بالراعي السابق لأبرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس المثلّث الرحمات المطران جورج خضر. وكان في استقبالها راعي الأبرشية المتروبوليت سلوان موسي، رئيس دير مار الياس شويا البطريركي الأسقف قسطنطين كيال، وعائلة الراحل، وكهنة الأبرشية.
وكان راعي الأبرشية قد ترأس صباحًا قداسًا إلهيًا في كنيسة القديس جاورجيوس في برمانا، أقام بعده خدمة التريصاجيون لراحة نفس المطران جورج عند المدفن في كنيسة مار شعيا، ثم انتقل إلى بصاليم لتقبّل التعازي.
ومن أبرز المعزّين: رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية الأسبق العماد ميشال سليمان.
كما قدّم التعازي النواب الحاليون: آلان عون، سيزار أبي خليل على رأس وفد، نزيه متى على رأس وفد. كما حضر وفد من اللقاء الديمقراطي ضمّ النائبين راجي السعد وفيصل الصايغ وأمين سرّ الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر؛ والوزير السابق ألبير سرحان؛ والوزير والنائب السابق أسعد حردان على رأس وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي؛ والنائب السابق إدي معلوف.
وحضر أيضًا رئيسا مجلس القضاء الأعلى السابقان القاضيان غالب غانم وجان فهد، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، ورئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء الركن حسان عودة ممثلًا قائد الجيش على رأس وفد، ومحافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب، ورئيس بلدية الشويفات نضال الجردي على رأس وفد من المجلس البلدي، ورئيس بلدية عرمون حسام الجوهري، ووفد ممثلًا الأمير طلال أرسلان، والسيدة رباب الصدر شرف الدين، والكاتبة كلوديا مرشليان، والإعلامي جورج صليبي من تلفزيون "الجديد"، إلى جانب وفود من مجالس الرعايا والجمعيات والروابط المهنية.
وعلى الصعيد الروحي، حضر معزّيًا: المتروبوليت أنطونيوس الصوري، راعي أبرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس على رأس وفد من الأبرشية، ممثل المتروبوليت مار ميلس زيا، رئيس الطائفة الآشورية في لبنان؛ والمطران سيزار أسايان، النائب الرسولي لطائفة اللاتين في لبنان؛ والمطران جورج بقعوني، متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك، على رأس وفد من كهنة الأبرشية؛ والمطران أنطوان أبو نجم، راعي أبرشية أنطلياس المارونية؛ وممثل غبطة بطريرك الارمن الكاثوليك المطران كريكور باديشاه، المعاون البطريركي لأبرشية بيروت للأرمن الكاثوليك؛ والشيخ أسامة الحدادي.
واختُتم اليوم الرابع بصلاة غروب ترأسها المطران أنطونيوس، بمشاركة عائلة المطران جورج وجمهور من المؤمنين.
أخبار لبنان
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