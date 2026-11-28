على أثر الاجتماع الذي عُقد في 26 تشرين الثاني 2026 في مكتب النائب العام التمييزي، بحضور مدير عام وزارة الاتصالات ورئيسة الهيئة الناظمة، واستكمالاً لمضمون الاستنابات القضائية الصادرة عن النائب العام التمييزي إلى الجهات الإدارية والأمنية بشأن إزالة التعديات، تباشر فرق فنية وتقنية من هيئة أوجيرو والهيئة الناظمة للاتصالات، مطلع الأسبوع المقبل، عملية نزع التعديات عن الشبكة الشرعية ضمن نطاق السنترالات العشرة.

وتجري العملية بمؤازرة جميع الأجهزة الأمنية، من شعبة المعلومات ومخابرات الجيش والأمن العام وأمن الدولة، على أن تُرفع النتائج دورياً إلى النائب العام التمييزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.