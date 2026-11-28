أحيت وزارة الزراعة باليوم العالمي لشجرة الزيتون تحت شعار "زيت وبركة"، بالتعاون مع بلدية غريفة، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ممثلاً بوزير الزراعة نزار هاني، وبمشاركة رئيس بلدية غريفة نزار بو حمدان والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود.

وأعلن هاني خلال الاحتفال إطلاق حملة وطنية لتشجيع استهلاك الزيتون وزيت الزيتون اللبناني، مؤكداً "التزام الوزارة بدعم مزارعي الجنوب وإعادة تأهيل البساتين المتضرّرة من الاعتداءات الإسرائيلية".

وحضر الاحتفال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، النائب مروان حمادة ممثلاً رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، النائبان غسان عطالله وعلاء ترو، وسفير إسبانيا ميغيل دي لوكاس غونزاليس، وسفير إيطاليا فابريتسيو مارتشيلي، وسفير المغرب محمد كرين، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" في لبنان فيرونيكا كواترولا. كما حضر رؤساء اتحادات بلدية ورؤساء بلديات ومخاتير، وممثلون عن الهيئات الروحية والأجهزة الإدارية والعسكرية والأمنية والأحزاب والتعاونيات الزراعية.

بو حمدان

ورحّب بو حمدان بالحضور في مستهل كلمته، مشيداً بتمسّك أهالي غريفة بأرضهم وهويتهم الزراعية. وشكر هاني ولحود وفريق وزارة الزراعة على اختيار البلدة لاستضافة الاحتفال، كما شكر أعضاء المجلس البلدي وشباب غريفة على مساهمتهم في التحضير له.

ودعا إلى زيادة موازنة وزارة الزراعة لتمكينها من توفير مستلزمات الإنتاج ودعم التعاونيات وتوسيع خدمات الإرشاد الزراعي، إلى جانب تطوير التصنيع والتوضيب وفتح أسواق أمام المنتجات اللبنانية. وشدّد على أن إعادة تأهيل الأراضي الزراعية وكروم الزيتون المتضرّرة في الجنوب ضرورية لاستعادة الإنتاج ومصادر رزق العائلات.

ورأى أن اعتماد أساليب أفضل في القطاف والعصر والتخزين من شأنه رفع جودة زيت الزيتون اللبناني وتعزيز قدرته على المنافسة، داعياً إلى توسيع التعاون بين المناطق المنتجة، من الشوف إلى الكورة وراشيا وحاصبيا والجنوب.

لحود

وقال لحود إن زراعة الزيتون تشغل نحو 24 في المئة من المساحة الزراعية المستغلّة في لبنان، وإن نحو 110 آلاف حائز زراعي لديهم أراضٍ مزروعة بالزيتون، فيما يعمل في القطاع نحو 500 معصرة. وأشار إلى أن غريفة تضم نحو 80 ألف شجرة زيتون، بينها أشجار معمّرة.

وأوضح أن وزارة الزراعة شكّلت لجنة قطاعية للزيتون وزيت الزيتون تضم ممثلين عن الإدارات المعنية والجهات البحثية والجامعات والقطاع الخاص، إلى جانب خبراء في الإنتاج والتصنيع والجودة والتسويق.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى إعداد خطة للنهوض بالقطاع تتناول أيضاً الترخيص والتصنيف وإدارة مخلفات المعاصر، بهدف تحسين جودة الإنتاج وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير.

هاني

وقال هاني إن "الوزارة تقدّر محصول موسم 2026 بنحو 200 ألف طن من ثمار الزيتون، يُخصّص منها نحو 35 ألف طن لزيتون المائدة". وتوقّع أن تنتج المعاصر نحو 30 ألف طن من زيت الزيتون، مقابل متوسط سنوي بلغ 21 ألف طن على مدى خمسة مواسم.

وأشار إلى أن "لبنان يضم نحو 12 مليون شجرة زيتون على مساحة تقارب 62 ألف هكتار، منها نحو مليون شجرة في الشوف".

ولفت إلى أن الحرائق الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية طالت نحو 1,314 هكتاراً من بساتين الزيتون في الجنوب، يُقدّر عدد أشجارها بنحو 254 ألف شجرة. وأكد التزام الوزارة بإعادة تأهيل البساتين المتضرّرة وغرس أشجار جديدة مكان تلك التي دمّرتها الحرب.

وأضاف أن "الفحوص التي أجرتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أظهرت مطابقة 20 عيّنة من زيت الزيتون، جُمعت من معاصر في محافظة النبطية، للمواصفة اللبنانية".

ودعا العائلات والمطاعم والفنادق إلى شراء الزيتون وزيت الزيتون اللبناني للمساهمة في تسويق الموسم، ولا سيما إنتاج مزارعي الجنوب. وأشار إلى أن الرؤساء الثلاثة غرسوا ثلاث زيتونات تضامناً مع المزارعين.

وذكّر بالمبادرة المشتركة بين لبنان وتونس لاعتماد اليوم العالمي لشجرة الزيتون، مشيراً إلى ترشّح لبنان لرئاسة المجلس الدولي للزيتون بهدف توسيع فرص التعاون والتسويق أمام المنتجين اللبنانيين.

وتضمّن البرنامج جلستين حواريتين، أدار الإعلامي يزبك وهبي الجلسة الأولى بعنوان "زيتون لبنان على خارطة العالم"، فيما أدارت الاختصاصية في زراعة الزيتون والتنوّع الحيوي الزراعي لميس شلق الجلسة الثانية بعنوان "من أرض لبنان إلى كل العالم".

وعقب الجلسة الثانية، افتُتح المعرض الذي استمر حتى الخامسة مساءً.