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o
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الزين تحذّر من سرقة أنقاض القرى الجنوبية وتضع الوقائع في يد متري لإدراجها في ملفّ لبنان أمام هيئة حقوق الإنسان في جنيف
أخبار لبنان
2026-11-28 | 06:14
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الزين تحذّر من سرقة أنقاض القرى الجنوبية وتضع الوقائع في يد متري لإدراجها في ملفّ لبنان أمام هيئة حقوق الإنسان في جنيف
حذّرت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين من أنّ إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على سرقة الأنقاض من القرى الجنوبية المدمّرة، ولا سيّما تلك التي لا تزال تحت الاحتلال، يهدّد بطمس أدلّة مادية يمكن للبنان الاستناد إليها في توثيق جرائم الحرب والمطالبة بالمساءلة والتعويض.
تحذير الزين جاء في وثيقة أعدّتها بعنوان "التوثيق العلمي والمساءلة البيئية: حفظ الذاكرة والحقوق الوطنية"، بمناسبة إطلاق جمعية المكتبات اللبنانية ومختبر الأرشيف والوسائط الرقمية، بالشراكة مع جمعية "بلادي"، تقرير "النكبة الوثائقية: تأثير العدوان الإسرائيلي على الأرشيفات والمكتبات في جنوب لبنان (جبل عامل)".
وأعلنت الزين أنّها تضع الوثيقة وما تتضمّنه من وقائع ومعطيات في يد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، المكلّف بإعداد ملفّ لبنان المتعلّق بالقانون الدولي الإنساني، لإدراجها في الملفّ الذي سيعرضه يوم الأربعاء المقبل خلال اجتماع هيئة حقوق الإنسان في جنيف.
وتوقّفت الزين عند ما يعنيه الاستيلاء على ركام المنازل والأحياء بعد تدميرها. فالأنقاض تحمل شواهد على ما حلّ بكلّ موقع، وهي جزء ممّا بقي لأهله من معالم بيوتهم وقراهم.
وقالت إنّ الاستيلاء عليها وإبعادها عن مواقعها الأصلية "يعمّق استهداف الذاكرة الجماعية والرابط الوجودي بالمكان، كما يثير مخاوف جدية بشأن طمس الأدلة المادية التي يمكن الاستناد إليها في توثيق إضافي لجرائم الحرب الإسرائيلية".
ودعت إلى إطلاع الرأي العام اللبناني والدولي على هذه الوقائع، وتوثيق مواقع التفجيرات وحفظ الشواهد المادية المتبقّية فيها.
ولفتت إلى أنّ العدوان المستمرّ منذ تشرين الأول 2023، بما أوقعه من آلاف الشهداء والجرحى وما دمّره من أحياء وبنى تحتية ومعالم تاريخية ودور عبادة، غيّر أيضاً جغرافيا القرى المتضرّرة.
فقد سوّت التفجيرات مساحات واسعة من الأرض ومحَت معالم ارتبطت بها حياة الأهالي وقد تتعذّر استعادتها. ووضعت ذلك في سياق سياسة الأرض المحروقة والإبادة والاحتلال.
وجدّدت وصف الأضرار التي طالت الغابات والتربة والمياه والهواء والنظم البحرية بـ"الإبادة البيئية"، نظراً إلى اتّساعها وآثارها الممتدّة على الصحّة والأمن الغذائي وسبل العيش وحقوق الأجيال المقبلة. وأشارت إلى إحراق أكثر من 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، ورشّ نحو ألفَي هكتار بالغليفوسات، وجرف مئات الهكتارات من البساتين واقتلاع آلاف أشجار الزيتون وسرقتها. ولفتت إلى أنّ الخسائر البيئية تجاوزت 512 مليون دولار حتى أواخر 2024، فيما لم تُقدَّر بعد خسائر 2026.
أمّا كلفة الحزمة الأولية من التدخّلات البيئية الطارئة فقُدّرت بنحو 300 مليون دولار.
وذكّرت بأنّ وزارة البيئة جعلت، منذ تولّيها مهامها في شباط 2025، من إعادة تأهيل النظم البيئية المتضرّرة أولويةً في مسار التعافي وإعادة الإعمار مؤكدة على استمرار الوزارة في الرصد الميداني والتحاليل العلمية للتحقّق من الأضرار ومواجهة التضليل، وتحديد التدخّل الملائم لكلّ منطقة، وتقدير الخسائر والاحتياجات لتوجيه التمويل، وحفظ الأدلّة اللازمة للمساءلة والتعويض.
وعوّلت الوزيرة الزين على دور الإعلام والباحثين والجامعات في إبقاء هذه الوقائع حاضرة أمام الرأي العام، وعلى دعم الشركاء والمانحين لبرامج التعافي مشددة على أنّ "حماية الذاكرة المكانية لا تقل أهمية عن إعادة بناء ما تهدّم"، وأنّ صون حقّ الأهالي في العودة إلى أرضهم واستعادة حياتهم فيها مسؤولية وطنية مشتركة.
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