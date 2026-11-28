نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر تشيد بتحرك قوى الأمن وتطالب بملاحقة المكاتب غير الشرعية

أصدرت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان بياناً أشادت فيه بتحرك قوى الأمن الداخلي، وتوقيف أحد الأشخاص وإحالته إلى القضاء، لممارسته نشاط السياحة والسفر في أحد المكاتب في صيدا القديمة، من دون حيازة أي ترخيص قانوني يجيز له مزاولة هذه المهنة أو فتح مكتب لممارسة هذا النشاط.

وأكدت النقابة أن التصدي للمخالفات وملاحقة الأشخاص الذين يمارسون المهنة بصورة غير شرعية يشكلان ضرورة لحماية القطاع السياحي وصون المصلحة العامة، مشددة على ضرورة تشديد القوى الأمنية والجهات المعنية إجراءاتها لملاحقة كل من يفتح مكاتب أو يمارس أنشطة السياحة والسفر من دون التراخيص القانونية اللازمة.

وحذرت النقابة من أن استمرار هذه الممارسات يسيء إلى سمعة القطاع السياحي، ويلحق الضرر بالمكاتب المرخصة والعاملة وفق الأصول، فضلاً عن تعريض المواطنين اللبنانيين لخطر الغش والاحتيال، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ومنع تفشي هذه الظاهرة.