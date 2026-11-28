ردّ رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على "حزب الله" بأنّ "المقاومة لا تعمل في الخفاء" و"لا تعترف بالقرارات الحكوميّة"، وبأنّ "إحالة ملف الشبان الخمسة الموقوفين في قضيّة متفجّرات ضهر البيدر على المجلس العدلي ستُعدّ "تجاوزاً للخطوط الحمر"، قائلا: "لم يعد مسموحاً لهذه المقاومة أن تعمل، لا في الخفاء ولا في العلن، بعدما اتّخذت الحكومة اللبنانيّة ثلاثة قرارات في غضون عامين، تحصر العملين العسكري والأمني بالمؤسّسات الرسميّة والشرعيّة للدولة. القرارات الحكوميّة ليست موضع تفاوض مع أحد، إنّما هي للتنفيذ، ومن لا يلتزمها يجب أن يُلاحق ويُزجّ في السجن".

ولفت إلى أنّ "الدويلة ما زالت تستقوي على الدولة، ولكنّها ليست أقوى منها، والفارق كبير بين الأمرين، والمشكلة تكمن في أنّ الدولة لا تتصدّى للدويلة، فيما لم تكن الأخيرة يوماً أقوى من الدولة، التي تستطيع القيام بما يتوجّب عليها متى قرّرت ذلك"، لافتا إلى أنّ "الأزمة الراهنة لن تنتهي إلّا مع بداية قيام دولة فعليّة وجدّيّة في لبنان".

كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي لمنسقيّة منطقة الشوف في حزب "القوّات اللبنانيّة"، الذي أقيم في المقرّ العام للحزب في معراب، في حضور نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النائبة ستريدا جعجع.

وتوقّف عند ما ورد على لسان أحد الذين سبقوه إلى الكلام لجهة أنّ "الدويلة ما زالت أقوى من الدولة"، فقال: "هذا الأمر ليس صحيحاً. الدويلة لا تزال تستقوي على الدولة، والدولة لا تردّ على الدويلة، ولكنّ الدويلة لم تكن يوماً أقوى من الدولة، التي تستطيع، متى أرادت القيام بأمر ما، أن تقوم به"، داعياً إلى "عدم التسليم، ولو للحظة واحدة، بنظريّة أنّ الدويلة أقوى من الدولة، لأنّ الأمر ليس كذلك على الإطلاق".

وأوضح أنّه اختار تناول "عيّنة صغيرة من تصريحات هذا النائب في "حزب الله"، لما تختزنه من مغالطات، ولما تعكسه من محاولات لتزوير المفاهيم، بما يتيح استخلاص صورة واضحة عن مجمل المسألة". واستهلّ جعجع ردّه على النائب بالتوقّف عند قوله إنّ "المقاومة لا تعمل في الخفاء"، معتبراً أنّ هذا التصريح وحده كان كفيلاً باستدعاء صاحبه إلى التحقيق، ومتسائلاً عمّا إذا كان يُعتقَد أنّ المشكلة تكمن في كون الحزب يعمل في السرّ، وأنّ ممارسته أعماله العسكريّة والأمنيّة في العلن تجعلها مشروعة.

وعاد رئيس "القوّات" إلى قول نائب "حزب الله" إنّ "المقاومة لا تعمل في الخفاء"، متسائلاً: "ومن قال لك إنّ المشكلة تكمن في عملها في الخفاء؟ لا يُفترض بها أن تعمل، لا في الخفاء ولا في العلن".

وذكّر بأنّ الحكومة اللبنانيّة اتّخذت ثلاثة قرارات في غضون عامين، اثنان منها في الخامس والسابع من آب 2025، ونصّا على ألّا يبقى أيّ سلاح خارج إطار الدولة اللبنانيّة، متسائلاً كيف يمكن، في ظلّ هذين القرارين، أن يأتي أحدهم ليقول إنّ "المقاومة لا تعمل في الخفاء"، وكأنّ العلنيّة في ممارسة هذه الأعمال تعفي أصحابها من وجوب التقيّد بقرارات الحكومة.

وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء عاد واتّخذ في الثاني من آذار 2026 قراراً واضحاً وصريحاً، يقضي بمنع أيّ جهة من القيام بأيّ عمل عسكري أو أمني خارج إطار المؤسّسات الشرعيّة للدولة اللبنانيّة، وقد ذهب القرار إلى حدّ تسمية الجهات المخوّلة القيام بهذه الأعمال، وفي مقدّمها الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وصولاً إلى الشرطة البلديّة، بحيث لم يترك أيّ التباس في شأن الجهات التي يحقّ لها القيام بأعمال ذات طابع عسكري أو أمني.

وتناول رئيس "القوّات" ملف متفجّرات ضهر البيدر، والمتفجّرات التي ضُبطت قبل هذه القضيّة وتلك التي ضُبطت بعدها، فضلاً عن الخليّة التي كُشف عنها في منطقة بشري، معتبراً أنّ هذه القضايا، مجتمعةً، لا تحتاج، في ما يتعلّق بمسألة تشكيل تنظيمات مسلّحة خارج إطار الدولة، إلى كلّ هذا الأخذ والردّ وانتظار نتائج التحقيقات، إذ إنّ ثمّة قرارات حكوميّة واضحة وضوح الشمس، تمنع أيّ جهة من تشكيل تنظيم مسلّح خارج إطار الشرعيّة.

وشدّد على أنّ "الحكومة اللبنانيّة اتّخذت ثلاثة قرارات خلال عامين، تمنع بموجبها أيّ عمل عسكري أو أمني خارج الإطار الرسمي والشرعي للدولة، وبالتالي فإنّ الجميع ملزمون بالتقيّد بهذه القرارات، ومن لا يلتزمها يجب أن يُزجّ في السجن. المسألة بهذه البساطة".

وأعرب جعجع عن أمله في أن يُدرك جميع المسؤولين في السلطة اللبنانيّة، وفي وقت قريب جدّاً، أنّ كلّ ما يحاول حزب الله القيام به في المرحلة الراهنة إنّما يهدف إلى كسب المزيد من الوقت، في انتظار حصول تطوّرات إيجابيّة بالنسبة إليه. وتساءل بسخرية عن الجهة التي يمكن أن تأتيه منها هذه التطوّرات الإيجابيّة، وما إذا كان الحزب ينتظرها نتيجة "الحصار الذي فرضته إيران على الولايات المتّحدة الأميركيّة"، مشدّداً على أنّه في الوقت الذي يسعى فيه حزب الله إلى ربح الوقت، بانتظار تطوّرات قد تأتي أو لا تأتي، فإنّ الشعب اللبناني هو الذي يخسر المزيد والمزيد من الوقت.