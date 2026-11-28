لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى أن "التحركات الأمنية لحزب الله تعود إلى عشرات السنين، وأن بنيته الأمنية والسياسية تتحرك منذ 30 أو 40 عاماً"، مشيراً إلى أن "الفارق كبير بين الأمس واليوم، إذ باتت الدولة تكتشف الشبكات وتوقفها، وهذا أمر جديد في لبنان".

واعتبر أن "ذلك دليل على أن حزب الله لا يتراجع عن محاولة إعادة بناء قدراته العسكرية والأمنية، ما يجب أن يشكّل حافزاً للدولة للقيام بالمزيد، وأن يكون للجيش اللبناني دور أكبر في وضع اليد على كل المقدرات المسلحة لأي فريق".

وأكد، أن "حزب الكتائب اللبنانية، من خلال وجوده في الحكومة، يدفع ويضغط باتجاه اتخاذ مزيد من الخطوات العملية من قبل الدولة والقوى الأمنية، لوضع اليد على كل المراكز الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

ورأى أن "ما شهدناه أمس من تفجير إسرائيلي في مركز لحزب الله دليل على أن لبنان، ما دام لم يفرض سلطته على جميع المراكز، سيبقى معرضاً لمزيد من القصف. لا أعتقد أن ظروفاً أفضل من الظروف الحالية ستأتي لتقوم الدولة بما تقوم به، فالعالم كله معنا". واعتبر أن "حزب الله هو فصيل تابع للحرس الثوري الإيراني في لبنان، ومهمته الأساسية حماية إيران، وأن ما يريده الحزب هو تجهيز نفسه للدفاع عنها في أي حرب مقبلة، والمحافظة على ترسانته وقدراته لهذا الغرض".

وقال: «نحن في معركة استعادة سيادتنا واستقلالنا من منظمة تعتاد الاغتيال السياسي والعنف السياسي".

أضاف: "عندما تتخذ الكتائب قرار المواجهة، تعرف ماذا تفعل. نحن نعلم أننا نعرّض أنفسنا لجميع الأخطار، ونعرف أننا مهددون في حياتنا، وقد تعوّدنا على ذلك. ولكن ما هو خيارنا؟ الاستسلام؟ تسليم البلد لإيران وحزب الله؟ نحن نفهم أن تردد الدولة في المواجهة نابع من القلق، وما نريد قوله هو أن لكل شيء ثمنه. وكما كان يقول الرئيس الشهيد بشير الجميّل: المزرعة سندفع ثمنها، والدولة سندفع ثمنها، والأفضل أن ندفع ثمن الدولة".

وأشار إلى أن "الحديث يدور عن عشرات آلاف اللبنانيين الذين هاجروا إلى دبي وأبو ظبي ودول الخليج العربي بسبب سياسة حزب الله، وثمن بقاء الحزب أكبر بكثير من ثمن المواجهة".

وعن إحالة ملف متفجرات "حزب الله" إلى المجلس العدلي، قال: «ما يقوم به حزب الله اليوم تقوم به منظمة، وليس أفراداً. المحكمة العسكرية تحاسب الأفراد، فيما ينظر المجلس العدلي في القضية بأكملها. الإحالة إلى المجلس العدلي هي إحالة المنظمة، ونعتبر أنه ستتم إحالة الملف في المدى القريب".

وعن التقارب مع حزب "القوات اللبنانية"، قال: «التقارب ليس وليد الساعة. كل من يتفق معنا في السياسة نعمل معه، وهذا ما يحصل مع القوات".

أما في ما يتعلق بالأوضاع في الجنوب، فأكد أن "الجنوب أصبح معضلة متشعبة تتداخل فيها ملفات عدة، والملف الأول يتعلق بالقرى المعزولة الصامدة، التي تحولت إلى ما يشبه الجزيرة المعزولة، ولم يعد في مقدور أهلها الوصول إلى بيروت أو الدخول إلى إسرائيل، وهي قرى يجب دعمها. أما الملف الثاني، فيتعلق بمصير القرى «الممحية» التي لم يبقَ لها أي أثر". وقال: «نحن نعتبر أن قضيتنا هي عودة الأهالي إلى قراهم، ويجب أن نتعاون مع الدول العربية والولايات المتحدة لكي يبدأ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وهذا لن يبدأ قبل حصر السلاح».

ورأى أن "قوة حزب الله مبالغ فيها، وأن ما يخوّف به البعض يندرج في إطار التهويل، وأن لا خطر على المؤسسات ولا على الجيش اللبناني، وحتى اليوم لم يقف أحد في وجه الجيش في الداخل". وشدد على أن ما يطالب به هو «البدء بعمليات مركزة على المخازن والمراكز، والبدء بنشر الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، وتفتيش السيارات على حواجز الجيش اللبناني».

وعن ملف قوات «اليونيفيل»، قال: "كل الأطر التي يُبحث فيها كبديل عن اليونيفيل هي بالنسبة إلينا بمثابة رسالة مفادها أن الإسرائيلي سيبقى في لبنان، وأن حزب الله سيُبقي على سلاحه. على لبنان رفض تنظيم الكارثة القائمة اليوم، لأن جميع الأفكار المطروحة تنطلق من فرضية بقاء الإسرائيلي وبقاء سلاح حزب الله. الحل لكل هذه المعضلات يبدأ بإعلان الدولة اللبنانية أن «الأمر لي»، وإثبات سيادتها واستقلالها أمام الدولة والعالم، والعمل على انسحاب إسرائيل".