تفقّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اليوم السبت، 28 تشرين الثاني 2026، مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، حيث اطّلع ميدانياً على تقدّم الأعمال والتجهيزات في مختلف مرافقه الداخلية والخارجية، تمهيداً لاستئناف الرحلات التجارية.وجرت الجولة بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شاتيلا، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، ورئيس مجلس إدارة شركة "Sky Lounge Services" زياد المنلا، والمدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف، إلى جانب العقيد إيلي كامل وعدد من ضباط الجيش اللبناني، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والجهات الفنية والتشغيلية المعنية.وشملت الجولة المدرج وأعمال تنفيذ العلامات الأرضية والإرشادية، وأعمال تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى المطار، وتجهيزات الإطفاء والإنقاذ، فضلاً عن مبنى الركاب ومكاتب تسجيل المسافرين، وأنظمة مناولة الأمتعة، وأجهزة التفتيش الأمني وشاشات عرض معلومات الرحلات.وتأتي هذه الجولة استكمالاً للاجتماعات التنسيقية اليومية التي يعقدها رسامني لتسريع وتيرة الإنجاز وحسم المسائل العالقة، بما يضمن استكمال الجهوزية الفنية والأمنية والتشغيلية وفق معايير السلامة المعتمدة في قطاع الطيران المدني.وتندرج إعادة تشغيل مطار القليعات ضمن رؤية الوزارة الاستراتيجية لتعزيز الربط الجوي للبنان، وتفعيل دور عكار والشمال في الحركة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية، وترسيخ موقع المنطقة على خارطة النقل الجوي.