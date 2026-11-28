في تاريخ 27/11/2026، حصل إشكال في حي الشراونة – بعلبك، تخلّله تبادل لإطلاق النار وإطلاق مذنبات صاروخية (آر بي جي) أدى إلى تعرّض محيط أحد المراكز العسكرية لطلقات نارية.

على الفور، نفّذت وحدة من الجيش عمليات دهم لمنازل مطلقي النار، نتج عنها توقيف السوري (ع. م.) وشقيقه (م.م.)، وضبطت سلاحًا حربيًّا وكمية من حشيشة الكيف، إضافة إلى سيارتَين نوع جيب استخدمتا لإطلاق النار. تواصل الوحدة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في المنطقة.

وسُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.