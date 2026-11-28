تذكّر المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ باتّخاذ تدابير سير بتاريخ 29- 11-2026 في العاصمة بيروت بسبب إقامة ماراثون “سبينس بيروت ماراثون”.

وقالت:

“يقام يوم الأحد في 29-11-2026 في العاصمة بيروت، سباق “سبينس بيروت ماراثون” لمسافات مختلفة، بمشاركة ما يقارب 2000 عدّاء وعدّاءة، وينطلق السّباق من ساحة الشهداء، عند السّاعة 5:45 صباحًا”.

وأوضحت أنّه سيتمّ اتّخاذ تدابير، وفقًا للآتي:

أولاً: إقفال ساحة الشهداء ابتداءً من مساء يوم الجمعة 27 الجاري إلى حين انتهاء السباق يوم الأحد 29 منه.

ثانيًا: إقفال ساحة الشهداء – أمام مبنى جريدة النهار، يوم السبت اعتبارًا من الساعة 22:00 لغاية انتهاء السباق يوم الأحد.

ثالثًا: إقفال مسار السباق يوم الأحد، اعتبارًا من السّاعة 4:30 فجرًا، على أن يتمّ فتحه تدريجيًّا بعد مرور آخر العدّائين.

رابعًا: منع وقوف السيّارات على طول مسار السباق، اعتبارًا من الساعة 21:00 من يوم السبت 28-11-2026، ومنع مرورها اعتبارًا من الساعة 4:30 من فجر الأحد، وسيتمّ إجراء التحويلات التالية:

– عند تقاطع جامع عين المريسه وتحويله صعودًا باتّجاه شارع حسن إدريس غراهام ورجوعًا باتّجاه فينيسيا.

– عند تقاطع الحمّام العسكري رجوعًا وصعودًا باتّجاه طلعة العرداتي.

– منع السير عند اوتيل لانكستر وتحويله باتّجاه الحمرا.

– السير القادم من نفق فينيسيا، تحويله صعودًا باتّجاه شارع جون كندي.

كما سيتمّ إقفال المفارق المؤدّية إلى الكورنيش البحري، على الشكل التالي:

(مفرق ملعب النجمة – مفرق مدينة الملاهي – مفرق مطعم لامب هاوس – مفرق الريفييرا – مفرق منزل الوزير حماده – مفرق شبلي العريان – مفرق راسمني يونس – مفرق نيجيريا – مفرق الجامعة الاميركية – مفرق حسن رفاعي (قبل ستار باكس) – مفرق سنتر مشخص – مفرق دمرجي (ابن سينا) – مفرق بنك لبنان والمهجر / السان جورج ( مقابل فينيسيا ) – فتحة أوتيل فينيسيا – مفرق بنك لبنان والمهجر/ السان جورج – مفرق البالم بيتش مطعم الهندي (١) – مفرق البالم بيتش مطعم الهندي (٢) – مفرق الدمرجي – تقاطع دار المريسة – تقاطع الطازج – مدخل المنارة – مسمكة منير – تقاطع الحمّام العسكري ).

– منع السير القادم من تقاطع بشارة الخوري باتّجاه السوديكو، وتحويله إلى نزلة صهيون، ثمّ يمينًا باتّجاه برج الغزال.

– منع المرور داخل نفق البربير مقابل طحان باتّجاه المتحف، وتحويله فوق النفق باتّجاه البربير وعمر بيهم وقصقص.

– منع السير القادم من سليم سلام باتّجاه الإسكوا، وتحويله باتّجاه نفق الحمرا.

– منع السير القادم من نزلة الباشورة، وتحويله يمينًا باتّجاه العقارية وبرج الغزال.

– منع السير القادم من تقاطع عمر بيهم باتّجاه جسر اليافي، وتحويله داخل نفق عمر بيهم – العاملية.

– عزل شارع بدارو.

– عزل شارع طريق الشام من المتحف حتى تقاطع الناصرة.

– عزل الطريق المؤدّي من تقاطع سامي الصلح باتّجاه مستديرة الطيونة.

– عزل الطريق المؤدّي من تقاطع الدخولية حتّى تقاطع المتحف على الاتّجاهين بما فيها الانفاق.

– عزل الطريق المؤدّي من تقاطع سامي الصلح حتّى تقاطع المتحف.

– عزل شارع مار مخايل حتّى تقاطع الدخولية وصولًا إلى نهاية شارع الأرز.

– عزل الطريق المؤدّي من تقاطع جورج حداد، من تقاطع بيت الكتائب الصيفي فوق النفق.

– منع السير من الوصول إلى تقاطع البويك / السير القادم من الطيونة وفرن الشباك، وتحويله إلى مستديرة العدلية.

– منع السير من الوصول إلى تقاطع المتحف من جهة البربير.

– منع السير من الوصول باتّجاه جسر الفيات من مستديرة العدلية.

– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع المتحف من مستديرة العدلية.

– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع الناصرة.

– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع الناصرة من جهة شارع أديب اسحاق.

– منع السير من الوصول باتّجاه مدرسة الأوروغواي من جهة جامعة الحكمة.

– منع السير من الوصول باتّجاه جسر الواطي من جهة مستديرة الحايك.

– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع الدخولية من جهة برج حمود.

– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع الدخولية من جهة ساحة الفورم دي بيروت.

– منع السير من الوصول باتّجاه تقاطع بيت الكتائب / الصيفي من جهة الاوتوستراد الغربي، وتحويله باتّجاه شارل الحلو من جهة شارع الجمارك.

– منع السير من الوصول إلى تقاطع بيت الكتائب / الصيفي من جهة تقاطع جورج حداد.

– منع السير من الوصول إلى شارع مار مخايل من جهة شارع الجميزة.

– منع السير من الوصول إلى شارع مار مخايل من جهة نزلة العكاوي.

– تحويل السير القادم من الإسكوا إلى رياض الصلح، باتّجاه سليم سلام.

– تحويل السير القادم من بشارة الخوري باتّجاه ساحة الشهداء إلى طلعة المالية عند تقاطع بنك الموارد.

– تحويل السير القادم من نزلة بنك البحر المتوسط باتّجاه ستاركو عند تقاطع بنك عودة.

– تحويل السير أمام أوتيل VOCO باتّجاه نفق فينيسيا.

– تحويل السير عن شوارع ويغان – تويني – فوش واللنبي.

يرجى أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم وباللافتات المرورية، حفاظًا على سلامة المتسابقين وتسهيلًا لحركة السّير.