تعبّر وزارة الخارجيّة والمغتربين عن استنكارها لما صدر خلال اللقاء الذي عُقد في بيروت تضامناً مع عدد من علماء مملكة البحرين، من مواقف وعبارات مسيئة إلى مملكة البحرين ومؤسّساتها القضائيّة.

وأكّدت أنّ هذه المواقف لا تعبّر بأيّ شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانيّة أو عن سياستها تجاه مملكة البحرين الشقيقة.

وأوضحت الوزارة أنّ اللقاء المذكور لم يكن لقاءً رسميّاً، وأنّ الحكومة اللبنانيّة لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته.

وفي هذا السياق، تذكّر الوزارة بأنّ البيان الوزاري للحكومة اللبنانيّة أكّد التزام لبنان بأن لا يكون منصّة للتهجّم على الدول العربيّة الشقيقة والدول الصديقة، وتشدّد على التزام الحكومة اللبنانيّة بمواصلة العمل على وضع هذا التعهّد موضع التنفيذ.

وإذ تجدّد الجمهوريّة اللبنانيّة احترامها الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة أراضيها ومؤسّساتها، وحرصها على عدم التدخّل في شؤونها الداخليّة أو في عمل سلطاتها القضائيّة، فإنّها تؤكّد تمسّكها بعلاقات الأخوّة والاحترام المتبادل التي تجمع بين البلديْن والشعبيْن الشقيقيْن، وحرصها على صون هذه العلاقات وتعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.