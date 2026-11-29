شيخ العقل في استقبال مشايخ سوريا: وحدة ثوابتنا واحدة في كل عناوينها

شدّد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على وحدة الطائفة بين لبنان وسوريا، قائلا خلال لقائه وفداً كبيراً من مشايخ "جبل العرب" من مناطق السويداء وجرمانا وأشرفية صحنايا وحضر السورية: "إننا وإياكم قلب وتراث واحد، وثوابت واحدة، في التراث والتاريخ".



كلام أبي المنى جاء خلال المشاركة في استقبال الوفد من "جبل العرب" الذي ضمّ المئات من مشايخ الطائفة، وجاء لتقديم التعازي بالشيخ أبو صالح محمد العنداري في بعلشميه، بحضور الشيخ الجليل أبو فايز أمين مكارم وحشد من مشايخ البلدة والمنطقة، وبينهم أعضاء من المجلس المذهبي.



وقال شيخ العقل للوفد: "أنتم أهلنا، نحن وإياكم قلب واحد وكتاب واحد وتراث واحد وثوابت واحدة. ثوابت توحيدية، وثوابت أخلاقية ومعروفية، في التراث وفي التاريخ نحن وإياكم قلب واحد".



ثم انتقل الوفد والحضور إلى مجلس بعلشميه، حيث رحب شيخ العقل بالوفد مجدّداً، وقال: "من جبل لبنان إلى جبل العرب والسويداء خسارتنا واحدة، وشيخنا الجليل الشيخ أبو صالح شكّل الرمز والمثل والمدرسة، وحسرتنا عليه كبيرة".



وأضاف: "قلبنا معكم، ونحن وإياكم قلب واحد، ووحدة ثوابتنا واحدة في كل عناوينها: ثوابت الكتاب، وثوابت العقيدة، وثوابت الإيمان، وثوابت الفضائل التوحيدية، وثوابت الأخلاق المعروفية، وثوابت التعلّق بالأرض".



