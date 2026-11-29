عيسى الخوري مثل سلام في احتفال نقابة مهندسي الشمال بيوبيلها الماسي بحضور وزيري الإعلام والتربية: وزارة الصناعة تطلع إلى تعزيز التعاون معكم

أقامت نقابة المهندسين في طرابلس والشمال احتفالا رسميا في قاعة المعارض الكبرى في معرض رشيد كرامي الدولي، لمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها، برعاية رئيس الحكومة نواف سلام ممثلا بوزير الصناعة جو عيسى الخوري.



وحضر الاحتفال باسم خياط ممثلا الرئيس نجيب ميقاتي، وزير الاعلام بول مرقص، وزيرة التربية ريما كرامي وعدد من النواب والفاعليات الاقتصادية والمهندسين.



وألقى وزير الصناعة كلمة، قال فيها: "إذا كانت السنوات الخمس والسبعون الماضية مناسبة للاعتزاز بما أنجزتموه، فإن السنوات المقبلة تحمل في طياتها فرصا قد تكون من أهم الفرص التي عرفها الشمال منذ عقود. فطرابلس والشمال يقفان اليوم أمام تحول اقتصادي واستراتيجي كبير، يرتكز على مجموعة من المشاريع المتكاملة:



أولا، تطوير مرفأ طرابلس وتعزيز قدراته الاستيعابية واللوجستية، بما يؤهله ليكون مركزا إقليميا للنقل والتجارة والترانزيت.



ثانيا، إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات وتطويره، بما يفتح آفاقا جديدة أمام حركة المسافرين والشحن الجوي والاستثمار والسياحة، ويشكل رافعة اقتصادية لعكار والشمال.



ثالثا، تفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، وتطوير المناطق الصناعية وشبكات النقل، والعمل على إعادة إحياء الربط بواسطة سكك الحديد.



ورابعا، إعادة الإعمار في سوريا، التي يتوقع أن تفتح، خلال السنوات المقبلة، مجالا واسعا للمشاريع الهندسية والإنشائية والصناعية".



وقال: "موقع طرابلس الجغرافي، وقربها من الحدود السورية، ومرفؤها ومطار القليعات، تجعل من شمال لبنان البوابة الطبيعية والأساسية نحو الأسواق السورية، ومنها إلى المشرق والعمق العربي. علينا ألا ننظر إلى هذه المشاريع بشكل منفصل، بل باعتبارها أجزاء من منظومة اقتصادية متكاملة، قادرة على تغيير وجه الشمال وموقعه على الخريطة الاقتصادية للمنطقة. ولا يجب أن يقتصر دور طرابلس على أن تكون ممرا للبضائع العابرة إلى سوريا، بل أن تكون مركزا للإنتاج والتصنيع والخدمات الهندسية واللوجستية، ومصدرا للقيمة المضافة وفرص العمل. فالقيمة الاقتصادية الحقيقية ليست فقط فيما يمر عبر طرابلس، بل في ما ينتج ويصنع ويبتكر فيها. وهنا يأتي دوركم، أنتم المهندسين. فكل مشروع من هذه المشاريع يحتاج إلى دراسات وتصاميم وتخطيط وتنفيذ، وإلى اختصاصات هندسية متنوعة، من الهندسة المدنية والمعمارية إلى الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصناعية والمعلوماتية والبيئية. وأدعو نقابتكم إلى الاستعداد منذ اليوم لهذه المرحلة، وإلى العمل على تطوير قدرات المهندسين الشباب، وإقامة الشراكات، وتجهيز المكاتب والشركات الهندسية اللبنانية للمنافسة على المشاريع الكبرى المرتقبة، في لبنان وفي المنطقة. ومن جهتنا، في وزارة الصناعة، نرى في الشمال أحد الأقطاب الأساسية لتطوير الصناعة اللبنانية، مستفيدين من موقعه الجغرافي ومرافقه الحيوية وكفاءاته البشرية. نتطلع إلى تعزيز التعاون مع نقابتكم في تطوير المناطق الصناعية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والطاقة المتجددة، والصناعات الخضراء وإعادة التدوير".



أضاف: "ليس من قبيل الصدفة أن نحتفل اليوم في معرض رشيد كرامي الدولي، هذا الصرح المعماري الذي يحمل توقيع المهندس العالمي أوسكار نيماير، والذي يجسد طموح لبنان في ستينيات القرن الماضي. إنه يذكرنا بمرحلة كان فيها لبنان يفكر على نطاق واسع، ويخطط للمستقبل، ويطمح إلى أن يكون في طليعة دول المنطقة. وآن الأوان أن نستعيد هذه الجرأة وهذا الطموح. فالشمال لا يفتقر إلى المقومات، ولا إلى الكفاءات، ولا إلى الفرص. ما يحتاج إليه هو أن تتحول هذه المقومات إلى مشاريع، وهذه الكفاءات إلى طاقات منتجة، وهذه الفرص إلى إنجازات".



وختم: "أوجه بالتحية إلى مؤسسي النقابة، وإلى النقباء السابقين الذين نكرمهم اليوم، وإلى النقيب شوقي فتفت وأعضاء مجلس النقابة، وإلى الأجيال المتعاقبة من المهندسين الذين ساهموا في بناء الشمال ولبنان. وباسم رئيس مجلس الوزراء، وباسمي شخصيا، أهنئكم بيوبيلكم الماسي. لقد ساهمتم، على مدى خمسة وسبعين عاما، في بناء الشمال. وأنتم مدعوون اليوم إلى هندسة نهضته. عاشت نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، عاشت طرابلس، عاصمة الشمال، وعاش لبنان".

