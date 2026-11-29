حبيب: دعم كامل لحاكم مصرف لبنان واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ضرورة وطنية

أعلن رئيس مجلس الإدارة – المدير العام مصرف الإسكان أنطوان حبيب أنه "في ظلّ الظروف الاقتصادية والمالية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، لا بدّ من التنويه بالدور الإيجابي والبنّاء الذي يضطلع به حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، وبما يتحلّى به من كفاءة عالية، ورؤية إصلاحية، وحكمة وشجاعة في تحمّل المسؤولية الوطنية".



وقال حبيب: "نؤكّد دعمنا الكامل لمصرف لبنان وحاكمه، ونثمّن عالياً الجهود التي يبذلها على مختلف الأصعدة النقدية والمالية والمصرفية، والنهج المسؤول الذي يعتمده في مواجهة التحديات، بعيداً عن الضغوط وحملات التشويش".



وأضاف: "إنّ استعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني ليست خياراً، بل ضرورة وطنية واقتصادية، إذ لا يمكن تصوّر نهوض اقتصادي حقيقي ومستدام من دون قطاع مصرفي سليم وفاعل وقادر على تمويل الاقتصاد وإعادة تحريك عجلة الاستثمار والتسليف، مع صون حقوق المودعين".



وتابع: "نحن على ثقة بأنّ حاكم مصرف لبنان، الدكتور كريم سعيد، بما يتمتّع به من خبرة ومناقبية واستقلالية في اتخاذ القرار، قادر على المساهمة في إعادة لبنان إلى موقعه المالي والمصرفي المتميّز".



وأكد أنّ "لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى رجال دولة يتحلّون بالشجاعة والرؤية والإرادة الصلبة، ونرى في الحاكم الدكتور كريم سعيد نموذجاً لهذه القيادة المسؤولة".



وقال: "فلنتكاتف جميعاً لإنجاح مسيرة الإصلاح والنهوض، ولنعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بلبنان ومؤسساته".



وأضاف: "كلّ التقدير والاحترام والدعم للحاكم الدكتور كريم سعيد في أداء رسالته الوطنية، لما فيه خير لبنان وشعبه واقتصاده".