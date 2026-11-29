جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء في القصر الجمهوري

يعقد مجلس الوزراء، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٦/١٢/۰۱، جلسة في القصر الجمهوري للبحث في المواضيع التالية.