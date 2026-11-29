أعلنت وزارة الزراعة في بيان تعقيباً على ما ورد في المقابلة التي أجرتها قناة MTV مع أمين سرّ نقابة القصّابين ماجد عيد، أن "الأرقام والمعلومات التي تمّ تداولها بشأن استيراد اللحوم إلى لبنان مغلوطة وغير دقيقة، ولا تعكس الواقع الفعلي لآلية الاستيراد والرقابة المعتمدة، وعليه، توضح الوزارة ما يأتي:1. لا يوجد حالياً أيّ استيراد للحوم من باكستان.2. إنّ أرقام استيراد اللحوم خلال السنة الحالية هي ضمن معدّل الاستيراد للسنوات الخمس الأخيرة، أمّا الزيادة في استيراد اللحوم المجلّدة خلال هذه السنوات فلا تتعدّى 25%، وذلك بفعل الأزمات التي عصفت بلبنان، والتي أدّت إلى انخفاض القدرة الشرائية واتّجاه المستهلكين نحو منتجات بأسعار أدنى ونوعية جيدة".وأكدت الوزارة أنّ "جميع اللحوم المستوردة إلى لبنان، بما فيها اللحوم الهندية، تأتي من مسالخ مسجّلة ومعتمدة لديها، وأنّ اعتماد هذه المسالخ يتمّ بعد استكمال جميع مراحل التحقّق، وفق الآتي:- أولاً: تقييم الخدمات البيطرية في بلد المنشأ، لجهة الرقابة والشروط الصحية البيطرية.- ثانياً: صياغة البروتوكول الصحي أو الشهادة البيطرية والموافقة عليهما، بحسب مقتضيات الاعتماد.- ثالثاً: إجراء الكشف الميداني.وتستغرق دورة التحقّق الكاملة أكثر من ثلاث سنوات. كما أنّ الرقابة لا تقتصر على بلد المنشأ، بل تستمرّ عند وصول الشحنات إلى لبنان، حيث يتمّ إجراء الكشف الحسّي على كلّ مستوعب مبرّد أو مجمّد، وسحب العينات وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة لدى وزارة الزراعة لإجراء التحاليل اللازمة. ولا يُسمح بالإفراج عن أيّ شحنة قبل صدور النتائج المخبرية، وفي حال تبيّن عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، يتمّ رفض الإرسالية وإعادتها إلى بلد المنشأ".ودعت وزارة الزراعة في هذا السياق وسائل الإعلام وكلّ من يتناول هذا الموضوع إلى "تحرّي الدقّة والعودة إلى المرجع المختصّ، أي وزارة الزراعة، قبل نشر أو تداول أيّ أرقام أو معلومات، حرصاً على حقّ الرأي العام في الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة، وتفادياً لإثارة البلبلة وتضليل المستهلك".