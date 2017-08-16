بالصور- أكبر تمثال للقديس شربل بالعالم من جونية الى فاريا!

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في حدث فريد من نوعه سيشهده لبنان، سيرتفع اكبر تمثال في العالم للقديس شربل ( ٢٣ مترا و30 طنا) على مرتفع جرد فاريا الى جانب الصليب الكبير.وسيتم نقل التمثال من جونية الى فاريا عبر مسيرة تراقفه من مركز الانطلاق مرورا بالاوتوستراد الساحلي صعودا باتجاه وسط كسروان وصولا الى جبل الصليب في جرد فاريا، وذلك بدءا من الخامسة والنصف صباحا الى حين وصوله والتي قد تمتد يوما كاملا.وبعد المسيرة الروحية، يتم صيانة التمثال ليتم تركيبه عاليا ويبسط القديس شربل بركته على بلد الارز والعالم.فكرة التمثال اتت بطلب من رئيس بلدية فاريا وشقيقه، وفي حديث خاص مع النحات اللبناني - العالمي نايف علوان الذي ينفذ هذا العمل الفني، أكد للـ LBCI أنه تم العمل على تمثال القديس شربل بوقت قياسي أي في أقل من سنة، بمساعدة فريق عمل يضم نحو 50 عاملا لتصنيعه.وشدد علوان على "أهمية هذا العمل للبنان من الناحية الفنية من جهة، ومن الناحية التقنية من جهة أخرى والذي يجدد آمال اللبنانيين في بلد صناعي."وأكد على أهمية العمل الروحي وسط الظروف التي تشهدها المنطقة، داعيا الجميع للمشاركة يوم الاحد ومرافقة تمثال القديس شربل الى فاريا.اذا القديس شربل، الذي ذاع صيته العجائبي في أصقاع العالم، سيتربع على مرتفعات بلده لبنان، علّه من هنا يحمي العالم اجمع ويحل السلام وسط كل الظروف التي يمر بها.