بعد مشاركتها في تحدي BussItChallenge... رهف القنون تتصدر بحث غوغل في السعودية

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بعدما شاركت في تحدي BussItChallenge، تصدرت السعودية رهف القنون أبرز ما يتم البحث عنه عبر محرك البحث غوغل في المملكة العربية السعودية صباح الثلاثاء.وفي التفاصيل، فقد نشرت رهف القنون عبر حسابها على إنستغرام فيديو وثّق مشاركتها بالتحدي ونال أكثر من 180 ألف مشاهدة، علماً أنها دعت الفتيات، من خلال التعليق الذي كتبته على الفيديو، الى المشاركة في هذا التحدي.وانتشر تحدي BussItChallenge على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص على تيك توك، وظهرت المشاركات فيه وهن يرتدين ملابس عادية في القسم الأول من الفيديو قبل الانتقال الى القسم الأخير وظهورهن بملابس أخرى مثيرة.إشارة الى أن رهف محمد القنون كانت قد هربت من المملكة العربية السعودية في شهر كانون الثاني عام 2019 ولجأت إلى كندا.