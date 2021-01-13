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أعلنت إدارة مزار سيدة لبنان في حريصا إصابة الأب فادي تابت بفيروس كورونا ودعت مخالطيه من المواطنين والآباء الآخرين إلى حجر أنفسهم.وجاء في البيان:" تعلن إدارة مزار سيّدة لبنان-حريصا أنّ الأب فادي تابت، رئيس المزار، قد أجرى فحص الـPCR في مختبرات واكيم-جونيه، وذلك يوم الثلاثاء 12 كانون الأوّل 2021. وقد جاءت نتيجته إيجابية. وبالتّالي، سوف يلتزم الأب تابت مع باقي الكهنة بالحجر الصحّي، من أجل مقتضيات السلامة العامة."وأضاف:" وبناءً على ذلك، تعتذر إدارة المزار ممن خالطوا الأباء في الأيام القليلة الماضية، وتدعوهم إلى الحجر الصحي المنزلي، والى إجراء الفحص في الوقت المناسب، من أجل الحفاظ على سلامتهم."