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13 كانون الثاني 2021 - 05:25
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إصابة الأب فادي تابت بفيروس كورونا

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إصابة الأب فادي تابت بفيروس كورونا
Lebanon News
أعلنت إدارة مزار سيدة لبنان في حريصا إصابة الأب فادي تابت بفيروس كورونا ودعت مخالطيه من المواطنين والآباء الآخرين إلى حجر أنفسهم.

وجاء في البيان:" تعلن إدارة مزار سيّدة لبنان-حريصا أنّ الأب فادي تابت، رئيس المزار، قد أجرى فحص الـPCR في مختبرات واكيم-جونيه، وذلك يوم الثلاثاء 12 كانون الأوّل 2021. وقد جاءت نتيجته إيجابية. وبالتّالي، سوف يلتزم الأب تابت مع باقي الكهنة بالحجر الصحّي، من أجل مقتضيات السلامة العامة."
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وأضاف:" وبناءً على ذلك، تعتذر إدارة المزار ممن خالطوا الأباء في الأيام القليلة الماضية، وتدعوهم إلى الحجر الصحي المنزلي، والى إجراء الفحص في الوقت المناسب، من أجل الحفاظ على سلامتهم."
 

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