بسبب حقنة تجميل... وجه بريطانية يتحوّل الى "الرجل الفيل" (صور)

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Mum's agony as £400 cosmetic injection left her looking like 'the Elephant man'https://t.co/MM83sCkBLf pic.twitter.com/srMD1BBtGi — Daily Star (@dailystar) January 10, 2021

أصبح وجه البريطانية سارة جيبسون البالغة من العمر 46 عاماً، يُشبه وجه "الرجل الفيل" أو The Elephant Man، وذلك بعدما خضعت لعلاج تجميلي بقيمة 546 دولاراً في صالون لتصفيف الشعر.وفي التّفاصيل، فبمجرّد حقنها بالعلاج، أصبح وجه سارة منتفخاً كثيراً حتّى أنّها خشيت أن تموت لأنّها لم تقم بأي عملية تجميل في السابق ولم تكن على علم بأي من آثارها.وأوضحت سارة أنّ خبيرة التجميل عقدت صفقة معها واتّفقا على حشو الشفاه وثلاث مناطق أخرى بالبوتوكس، بالإضافة إلى بعض الخطوط حول فمها ليتبيّن لاحقاً أنّ سارة تعاني رد فعل تحسسي.وبعدما حاولت خبيرة التجميل إذابة الحشو باستخدام "الهيالورونيداز"، تبيّن أنّ هذه المادة هي بدورها خطيرة أيضاً.وقد خضعت سارة لعلاجٍ مدّته عشرة أسابيع على يد أخصائي في طب التجميل كما أنّها بدأت بالإجراءات القانونية لتقديم شكوى بحق خبيرة التجميل.