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28 آب 2021 - 05:17
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من الكنوز الأيقونية...بيع مسدس قتل مجرم الغرب الأميركي الشهير بيلي ذا كيد بمبلغ خيالي!

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من الكنوز الأيقونية...بيع مسدس قتل مجرم الغرب الأميركي الشهير بيلي ذا كيد بمبلغ خيالي!
Lebanon News
بيع المسدس الذي استُخدم في قتل بيلي ذا كيد أحد أشهر الخارجين عن القانون في الغرب الأميركي بستة ملايين دولار في مزاد أقيم في لوس انجلوس يوم الجمعة وهو مبلغ يزيد مرتين عن التقدير الذي وضع لثمنه قبل البيع.

وقال القائمون على مزايدات بونهامز إنه تم شراء المسدس في المزاد عبر الهاتف من شخص طلب عدم ذكر هويته. وهذا المسدس من طراز كولت واستخدمه قائد الشرطة بات جاريت في عام 1881 لقتل بيلي.
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وقالت دار المزادات إن المسدس "هو من أكثر الكنوز الأيقونية للتاريخ القديم للغرب الأميركي" وأضافت أن السعر الذي بلغ 6.03 مليون دولار هو رقم قياسي عالمي مقابل أي سلاح ناري. وكان من المتوقع أن يباع بما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين.
 
 
 
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