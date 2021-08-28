من الكنوز الأيقونية...بيع مسدس قتل مجرم الغرب الأميركي الشهير بيلي ذا كيد بمبلغ خيالي!

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بيع المسدس الذي استُخدم في قتل بيلي ذا كيد أحد أشهر الخارجين عن القانون في الغرب الأميركي بستة ملايين دولار في مزاد أقيم في لوس انجلوس يوم الجمعة وهو مبلغ يزيد مرتين عن التقدير الذي وضع لثمنه قبل البيع.وقال القائمون على مزايدات بونهامز إنه تم شراء المسدس في المزاد عبر الهاتف من شخص طلب عدم ذكر هويته. وهذا المسدس من طراز كولت واستخدمه قائد الشرطة بات جاريت في عام 1881 لقتل بيلي.وقالت دار المزادات إن المسدس "هو من أكثر الكنوز الأيقونية للتاريخ القديم للغرب الأميركي" وأضافت أن السعر الذي بلغ 6.03 مليون دولار هو رقم قياسي عالمي مقابل أي سلاح ناري. وكان من المتوقع أن يباع بما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين.