رواية مستوحاة من الحرب السورية تفوز بجائزة "ليفر إنتر" الفرنسية

مُنحت جائزة "ليفر إنتر" Livre Inter الأدبية الفرنسية لعام 2022 الاثنين إلى الكاتب البلجيكي أنطوان ووترز عن روايته "Mahmoud ou la Montee des Eaux" ("محمود أو طوفان المياه") المستوحاة من الحرب السورية، على ما أعلنت إذاعة "فرانس إنتر" العامة.

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هذه الرواية القصيرة عبارة عن مونولوغ نثري يتذكر فيه شاعر سوري مسنّ، يمضي فترة تقاعده على ضفاف بحيرة، لحظات مؤلمة في حياته وفي تاريخ بلاده التي ضربتها الحرب.

وقال الكاتب الفائز عبر إذاعة "فرانس إنتر": "قلت لنفسي إني سأكتب تاريخ سوريا بصوت هذا الرجل العجوز، من خلال تركه ينغمس في ذكرياته ومياه هذه البحيرة، بكلام شعري بسيط للغاية".

وحصل أنطوان ووترز، البالغ من العمر 41 عاما، والمتحدر من منطقة لييج البلجيكية، على سلسلة جوائز أدبية منها جائزة "مارغريت دوراس" في تشرين الأول وجائزة "ويبلر" في تشرين الثاني عن الرواية نفسها.

وعمل أنطوان ووترز بدايةً كمدرّس في التعليم العالي، قبل أن يلفت الانتباه عام 2014 بروايته الأولى "Nos meres" ("أمهاتنا") التي تحكي عن طفل فر من الحرب في الشرق الأوسط إلى المنفى في أوروبا.

واختير كتاب "Mahmoud ou la Montee des Eaux" من بين عشرة أعمال متنافسة، من جانب لجنة تحكيم مكونة من 24 مستمعا لإذاعة "فرانس إنتر" من جميع مناطق فرنسا، برئاسة الروائية دلفين دو فيغان.