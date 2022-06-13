عريس يضرب العروس في حفل الزفاف... فازت عليه في مسابقة تقليدية (فيديو)

أقدم عريس في أوزبكستان على ضرب زوجته بطريقة وحشية أمام الحاضرين في حفل زفافهما، وذلك بعد فوزها عليه بمسابقة تقليدية معروفة في البلاد.
ووفق موقع "ديلي ميل
"، فقد فازت العروس بالمسابقة، الّتي لم يُذكر تفاصيل عنها. وعندما أدرك العريس أنها غلبته، قام بضربها بقوة على رأسها بقبضته.
وشوهدت العروس، الّتي أصيبت بالصدمة، في الفيديو وهي تضع يدها على رأسها، قبل أن ترفع فستان زفافها الأبيض عن الأرض وتخرج برفقة سيدتين من مكان الحفل.
أما بالنسبة للعريس، فقد بقيَ واقفاً على المنصة وكأن شيئًا لم يكن، واستمرّ بالتحديق بالحشد الصامت الذي كان قبل لحظات من الضربة المفاجئة يهتف بفرحٍ للزوجين.