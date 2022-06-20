وفاة مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة... حاول مغادرة الطائرة بمفرده فسقط عن السلم المتحرك!

توفي مسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة في مطار غاتويك ببريطانيا الأربعاء، وذلك بعدما حاول مغادرة الطائرة بمفرده وسقوطه عن السلم المتحرك.
وأوضح متحدث باسم مطار غاتويك أن الموظفين كانوا يساعدون في إنزال ثلاثة ركاب مقعدين في ذلك الوقت، من بينهم الرجل الّذي توفي.
وتابع: "وقع الحادث بعد 10 دقائق فقط من هبوط طائرة "إيزي جيت"، بعدما قرّر الرجل المذكور مغادرتها بمفرده بدلاً من انتظار عودة الموظفين، ما أدّى إلى سقوطه أثناء صعوده السلم المتحرك".
وبعد سقوطه، سارع طاقم مقصورة إيزي جيت إلى مساعدة الرجل، البالغ من العمر 82 عاما، وقدموا العناية الطبية اللازمة له قبل وصول الطاقم الطبي إلى المطار، لكن الرجل لم يتمكن من النجاة.
ووفق موقع بي بي سي
، فقد أدّى الحادث إلى إثارة المزيد من الأسئلة حول معاملة الركاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمقعدين في المطارات البريطانية.