حبيبة جان بول غيرلان تتهم نجله "بمضايقتها وتهديدها"

اتّهمت حبيبة مصنّع العطور العالمي، جان بول غيرلان نجل الأخير بشنّ "حرب من المضايقات" عليها.

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LBCI News Lebanon

اتّهمت حبيبة مصنّع العطور العالمي، جان بول غيرلان نجل الأخير بشنّ "حرب من المضايقات" عليها وتهديدها مرات عدة، وذلك أمام محكمة فرنسية الاثنين.

واستُدعي ستيفان غيرلان، وهو نجل جان بول غيرلان الوحيد، للمثول أمام محكمة فرساي الجنائية قرب باريس، بطلب من كريستينا كراغ ميكيلسن، لكنه لم يحضر شخصياً وتولى محاميه تمثيله.

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وشكّلت هذه الجلسة أحدث فصول المعركة القضائية المندلعة بين ستيفان غيرلان، وهو الوصي القانوني على والده الذي يعاني حالياً مرض الألزهايمر، وكراغ الفرنسية الدانمركية، 64 عاما، الّتي تعيش منذ عام 2005 مع صانع العطور الثري.

ويُذكر أنه في الخريف، تمت تبرئة كراغ بعد محاكمتها بتهمة "إهمال شخص عاجز عن حماية نفسه"، في إشارة إلى حبيبها جان بول غيرلان، البالغ من العمر 85 عاما، لكن النيابة العامة استأنفت قرار المحكمة.

وفي شهادتها أمام المحكمة، قالت كراغ إنّ ستيفان غيرلان يتبعها أينما تذهب "عندما يصل إلى المنزل"، ويأخذ قرارات من دون أن يسألها رأيها كـ"إطفاء وحدة التدفئة" في منزل يملكانه في إيفلين الواقعة بضواحي باريس.

وشدّد محامي كراغ فريديريك بولو، على أنّ ليس لدى موكلته "أي مصلحة مالية" في البقاء مع والد غيرلان، بل تعيش معه "بدافع الحب"، وقال: "أصبحت تعاني أرقاً وخسرت وزناً كثيراً" وتعاني "اضطرابات نفسية".

واستمعت المحكمة إلى تسجيل صوتي يعود لمحامي غيرلان ويصف فيه كراغ بـ"العاهرة" و"الحثالة" ويهددها، على قولها، بـ"وضع رأسها في كومة قش".

وتطالب كراغ بالحصول على 70 ألف يورو كتعويضات عن الأذى النفسي الّذي تعرضت له.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها الجمعة.