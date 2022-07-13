منوعات
13 تموز 2022 - 07:15
Back

في خطوة سباقة...هولندا في طريقها لتصبح أول دولة تجعل العمل من المنزل حقاً قانونياً!

هولندا في طريقها لتصبح أول دولة تجعل العمل من المنزل حقاً قانونياً! Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوفيد-19, العمل من المنزل,هولندا,هولندا في طريقها لتصبح أول دولة تجعل العمل من المنزل حقاً قانونياً!
episodes
في خطوة سباقة...هولندا في طريقها لتصبح أول دولة تجعل العمل من المنزل حقاً قانونياً!
Lebanon News
أقرّ مجلس النواب الهولندي، تشريعاً يجعل العمل من المنزل حقاً قانونياً بانتظار موافقة مجلس الشيوخ حتى يتمكن الموظفون والعمال من الاستمتاع بالعمل من المنزل كحق أساسي.

وفي التّفاصيل، ففي حال أقرّ مجلس الشيوخ التشريع، سيتعين على أصحاب العمل النظر في الطلبات المقدمة من الموظفين للعمل من المنزل، طالما تسمح مهنتهم بذلك. وفي حال رفض أرباب العمل ذلك، يتعيّن عليهم تقديم أسباب منطقية وكافية لرفض طلبات الموظفين للعمل من المنزل أو مواجهة القضاء.
الإعلان

ومن جهتها، قالت سينا ماتوج من حزب GroenLinks ، إن القانون الجديد سيسمح للموظفين بإيجاد توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية وتقليل الوقت الذي يقضونه أثناء التنقل.

ويعدّ مشروع القانون الجديد تعديلاً لقانون العمل المرن في هولندا لعام 2015، والذي يسمح للعمال بطلب تغييرات في ساعات العمل والجدول الزمني وحتى مكان العمل.

وأشارت المصادر الصحيفة إلى أن العمل من المنزل كان شائعاً جداً في هولندا حتّى قبل ظهور جائحة كوفيد-19 أيضاً.
الإعلان
إقرأ أيضاً