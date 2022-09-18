بسبب عملية إجهاض سرية... استياء في المغرب بعد وفاة مراهقة

توفيت مراهقة مغربية على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلاد، كما ذكرت وسائل إعلام محلية، ما أثار غضب منظمات غير حكومية للدفاع عن المرأة.

ودفنت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما ليل الثلاثاء في قرية بوميا بمحافظة ميدلت، بحسب مقطع فيديو بثته قناة الشوف التلفزيونية التي كانت حاضرة في المكان، على شبكة الإنترنت مباشرة.

الإعلان

وقال ائتلاف الجمعيات النسوية المغربية "ربيع الكرامة" في بيان الثلاثاء إن "الإجهاض تم في منزل شاب استغل الضحية جنسيا".

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد اعتقلت قوات الدرك الملكي "والدة الضحية وممرضة وصاحبة المنزل الذي تم فيه الإجهاض السري". وبعد ذلك اعتُقل شخص رابع يشتبه بأنه "قدم المساعدة أثناء الإجهاض".

ويعاقب القانون المغربي الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات. وهو ينص على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت والذين يمارسون العملية.