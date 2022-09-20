شهدت على جريمة قتل قبل نصف ساعة... سيدة ترمي بنفسها من الطابق السادس!

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نقلت وسائل إعلام جزئرية معلومات تفيد بإقدام سيدة على الانتحار بعدما شهدت على جريمة قتل شاب غامضة.وبحسب المعلومات، فقد وقعت هذه الحادثة في محافظة تيبازة، وكانت السيدة، عمرها 27 عاماً، بجوار جثة الشاب عندما وصلت القوات الأمنية. وبعد نصف ساعة، ألقت المرأة بنفسها من الطابق السادس في عمارة تقطنها، ما أدى الى تعرضها لإصابات خطيرة، ووفاتها في المستشفى.وقد زادت حادثة انتحار المرأة من غموض جريمة قتل الشاب، وطرحت أسئلة حول علاقة الحادثتين ببعضهما.يذكر أن الشاب، ضحية الجريمة، يبلغ من العمر 20 عاماً، وقد توفي متأثراً بطعنات خنجر.ولا بدّ من الإشارة الى أن المرأة قد خضعت للاستجواب، وقدّمت بعض المعلومات عن هوية الجاني، إلا أنها استأذنت عناصر الدرك للصعود إلى شقتها لإدخال الأولاد من الشرفة خوفاً من سقوطهم، حسب تصريحها، لتلقي بنفسها من الشرفة بعد نحو نصف ساعة.