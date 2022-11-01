خلال ثوانٍ... نجاة خبيرة غطس من عضة قرش (فيديو)

وثقت خبيرة الغطس "أوشن رامسي" في مقطع فيديو لحظة نجاتها من عضة قرش من نوع "نمر" قبل ثوانٍ قليلة من نزولها إلى المياه، وذلك في ساحل هاليوا بولاية هاواي الأميركية.
ونشرت رامسي، 35 عاما، مقطع الفيديو المرعب عبر صفحتها على إنستغرام، أظهرت من خلاله اللحظة الّتي كانت فيها على وشك النزول من القارب في مياه المحيط، وذلك قبل أن تتمكن من رصد سمكة القرش تقترب نحوها.
وتمكنت رامسي، من التراجع فوراً، بينما ظهر القرش يفتح فكيه في محاولة للانقضاض عليها.
وعلّقت رامسي قائلةً: "هكذا قامت بتحيّتي. على الأرجح، لم تقصد مهاجمتي".