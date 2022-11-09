مباشرة بعد ضمه لتشكيلة البرازيل في مونديال 2022... بيدرو يتقدم بطلب الزواج من صديقته (فيديو)

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كانت فرحة بيدرو الإثنين مزدوجة، إذ وبعد قرار المدرب تيتي استدعائه لتشكيلة البرازيل لمونديال قطر 2022، تقدم بعد لحظات بطلب الزواج من صديقته التي فوجئت تماماً بما حصل.وقالت خطيبته فرناندا نوغيرا لتلفزيون نادي فلامنغو حيث يلعب المهاجم البالغ 25 عاماً "لم أتوقع ذلك على الإطلاق. لا أعرف حقاً ماذا أقول"، فيما اعتبر بيدرو "أنه يوم مميز، وقد جعلتُه أكثر تميَّزاً".وتابع المهاجم "ستكون أول كأس عالم بالنسبة لي. حلم طفولة يتحقق... إنه يوم لا ينسى".وفي مقطع فيديو نشره تلفزيون النادي، ظهر اللاعب على ركبتيه وفي يده علبة تحتوي على خاتم الخطوبة، ثم نهض ليحتضن زوجته المستقبلية وذلك بعد دقائق من الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين اختارهم المدرب تيتي لكأس العالم.وبيدرو هو من بين ثلاثة لاعبين فقط محترفين في أندية محلية ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً للمونديال القطري، بعدما فضله المدرب تيتي على نجم ليفربول الإنكليزي روبرتو فيرمينو الغائب الأكبر عن "سيليساو".من جهته، انفجر نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار بالضحك برفقة نجله عندما سمع المدرب يقول اسمه خلال المؤتمر الصحافي الذي كان يشاهده الإثنين على شاشة التلفزيون.وصوّر نيمار هذه اللحظة ونشرها على إنستغرام احتفالاً بظهوره الثالث في كأس العالم، على أمل قيادة بلاده للقبها الأول منذ 2002 والسادس في تاريخها.ويبدأ منتخب البرازيل مشواره في 24 تشرين الثاني/نوفمبر ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون، على أن ينتظم اعتباراً من الإثنين في معسكر يقيمه في تورينو ويستمر لخمسة أيام في منشآت يوفنتوس، قبل السفر الى قطر.