من وحي المونديال... كاريكاتور "عنصري" للاعبي قطر يُثير غضباً (صورة)

رسم كاريكاتوري يصوّر لاعبي منتخب قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 على أنهم "إرهابيين".

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LBCI News Lebanon

أثار رسم كاريكاتوري لصحيفة "Le Canard Enchainé" الفرنسية، غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، يصوّر لاعبي منتخب قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 على أنهم "إرهابيين".

ويُظهر الرسم الكاريكاتوري سبعة رجال كُتب كلمة "قطر" على صدورهم بخط كبير، يطاردون الكرة على الرمال وهم يحملون البنادق وقاذفات الصواريخ. كما رُسم أحد اللاعبين يرتدي حزاماً مُحملاً بالمتفجرات.

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وأطلق عدد كبير من المستخدمين على رسم الصحيفة تعابير مثل "كراهية الإسلام الفاضحة" و"العنصرية"، فيما طالب آخرون بانسحاب السفير القطري من العاصمة الفرنسية باريس.

وبدوره، فقد دعا وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية حمد الكواري، الدولة الفرنسية إلى إبداء "القليل من الروح الرياضية".

ويُذكر أن مباريات كأس العالم لن تُعرض في بعض المناطق في فرنسا، منها العاصمة باريس، إشارةً إلى مخاوف بشأن انتهاكات حقوق العمال المهاجرين والأثر البيئي الناتج عن الحدث العالمي.

وبالتالي، فقد سُلّطت الأضواء على معاملة قطر للعمال المهاجرين منذ حصولها على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.