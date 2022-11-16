دراسة تكشف أقدم دليل على استخدام النار للطهي قبل 780 ألف عام

كشفت دراسة اسرائيلية قام بها فريق من علماء الآثار أن البشر القدامى، أي قبل 780 ألف عام، اعتمدوا تناول الأسماك وخصوصًا سمك الشبوط المطهو بإتقان، ما يؤكد استخدام البشر النار لطبخ الطعام.

وتشير الدراسة، بإشراف معدتها الرئيسة إيريت زوهار، إلى عدم الحصول على أي دليل حتى الآن يحدد طريقة طهو الطعام التي اعتمدها الإنسان البدائي قبل 170 ألف سنة.

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ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد حافظ الموقع الموازي لضفاف نهر الأردن، على تاريخ بحيرة الحولة على تاريخ بحيرة الحولة التي اختفت وأصبحت حالياً محمية طبيعية.

ويُعتبر ما عُثر عليه الدليل الأول على عملية طهو محتملة لجأ لها الإنسان البدائي، لأن عظام الأسماك تصبح جيلاتين بمجرّد تسخينها على حرارة لا تفوق الـ500 درجة.

وفي التفاصيل، أوضحت زوهار أنّ "إدراك الإنسان البدائي كيفية استخدام النيران للتدفئة لا تؤكد استخدامها أيضًا للطهو".

وبدورها، فقد تساءلت عالمة الآثار "أنايس ماراس" في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس، حول حقيقة استخدام النيران للتخلص من النفايات أو للطهو"، ولكن يصعب تأكيد ذلك.

ويظهر خلال الدراسة مؤشر إضافي يحسم فرضية لجوء قدامى البشر إلى الطهو بسبب إجراء دراسة معمّقة للأسنان وخصوصًا "ميناها" بحيث خضعت لتقنية حيود الأشعة السينية في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، لمعرفة ما إذا كان التسخين قد غيّر بنية البلورات التي يتكوّن منها المينا.

وتوصّل علماء الآثار إلى أنّ التغييرات في بنية المينا ليست نتيجة التحجر وأنّ بقايا الأسماك التي اكتُشفت في المنطقة الرئيسية قد "خضعت لحرارة تراوح بين المنخفضة والمعتدلة"، أي أقل من 500 درجة.

وافترضت الدراسة استخدام البشر الأوائل لنوع من الأفران الأرضية، ولكن تبقى طريقة طهو الأسماك مجهولة.