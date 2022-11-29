في السعودية... جمل يتجوّل بين السيارات على الطريق السريع (فيديو)

انتشر مقطع فيديو يُظهر جملاً هارباً من صاحبه على طريق سريع في السعودية.

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LBCI News Lebanon

انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر جملاً هارباً من صاحبه، يجري في اتجاه معاكس على طريق سريع في السعودية.

ويُظهر الفيديو الجمل وهو يتجوّل بين السيارات على طريق خريص بالرياض، الأمر الذي سبّب إرباكاً في حركة المرور لتفادي الاصطدام بالحيوان التائه.

كما يظهر في الفيديو رجل يركض بأقصى سرعة خلف الجمل ليلحق به ويمسكه، إلا أنه توقف فجأة وقال: "مو راضي يوقف".

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وقامت الإدارة العامة للمرور بتحذير أصحاب الحيوانات، داعيةً لإبعادها عن الطرقات العامة، مشيرةً إلى فرض مخالفات صارمة تصل إلى 10 آلاف ريال، أي أكثر من 2500 دولار.