الأمير هاري: أرغب في استعادة أبي وأخي

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Prince Harry tells @andersoncooper he was the target of press leaks after private conversations with members of the Royal Family. https://t.co/0xN8FdapYV pic.twitter.com/FRKfp8AVKp — 60 Minutes (@60Minutes) January 2, 2023

كشف الأمير هاري في لقاء تلفزيوني جديد عن المزيد من الأسرار المتعلقة بالقضايا التي أبعدته عن العائلة المالكة وخلقت خلافاً بينه وبين والده الملك تشارلز وشقيقه الأمير وليام. وذلك قبل نشر كتاب "مذكرات" من حياته.وقال الأمير هاري في مقطع دعائي للمقابلة مع قناة "آي تي في": "أرغب في استعادة والدي، أرغب في استعادة أخي".وفي مقطع دعائي ثانٍ، قال الأمير هاري "لم يظهروا أي استعداد مطلقًا للمصالحة"، على الرغم من أنه ليس من الواضح من الذي يشير إليه.كما وزعم الأمير هاري بأنه "تعرض للخيانة" مع إحاطة وتسريبات وزرع قصص ضده وضد زوجته ميغان ماركل، مضيفاً: "شعار الأسرة هو "لا تشكو، لا تشرح أبدًا"، لكنه مجرد شعار.واعتبر الأمير هاري إنه لا يستطيع أن يرى نفسه عائدًا إلى المؤسسة بدوام ملكي كامل.