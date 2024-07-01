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"مشوار رايحين مشوار" رسالة أمل وصمود موجهة لكل لبناني... وهذا ما دعت إليه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون!

منوعات
2024-07-01 | 13:24
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&quot;مشوار رايحين مشوار&quot; رسالة أمل وصمود موجهة لكل لبناني... وهذا ما دعت إليه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون!
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"مشوار رايحين مشوار" رسالة أمل وصمود موجهة لكل لبناني... وهذا ما دعت إليه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون!

"مشوار رايحين مشوار" رسالة أمل وصمود موجهة لكل لبناني... وهذا ما دعت إليه ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون!

أطلق وزير السياحة المهندس وليد نصار برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبمشاركة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون مبادرة وطنية بعنوان "مشوار رايحين مشوار"، وذلك بهدف التعرف على جمال لبنان مع انطلاق الموسم السياحي لعام 2024.

وفي التفاصيل، بدأ الحفل مع كلمة الموسيقي عمر الرحباني الذي تحدّث عن الخلفيات لتسجيل التوزيع الجديد لأغنية "مشوار رايحين مشوار" التي عملت على ربط الجذور القديمة والتراثية بالنمط الموسيقي الجديد لملاقاة الأجيال، وتمنى الأخير نشر الطاقة الإيجابية والصمود من خلال إطلاقه هذا العمل الفني.

وألقى كل من مخرج العمل سامي صعب والمخرج كريم الرحباني كلمات تبشر بالأمل والطاقة الإيجابية والحياة لافتين إلى هدف الأغنية المتمثل بالبقاء في لبنان ومناطقه الجميلة.

وحضر الحفل العديد من الوجوه الإعلامية البارزة والسفراء والشخصيات السياسية، وشاركت ملكة جمال لبنان والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون في الحملة وعبّرت عن جمال لبنان بكافة مناطقة ودعت اللبنانيين للتمتع بهذا المنظر عبر مشاهدة حملة وزارة السياحة.

وفي هذا السياق، تحدّث وزير السياحة المهندس وليد نصار عن النضال المستمر من  أجل بناء الوطن عبر وسائل عدة ومتنوعة والعمل بصورة خاصة على ملاقاة رؤية العالم العربي الجديدة من خلال تعزيز الرسالة الثقافية والفنية.

وبدوره، شدّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على أهمية هذه المبادرة وأشار إلى اطمئنانه الكبير تجاه الوضع الامني في لبنان وذلك بسبب إصرار اللبناني على البقاء وتمسكه بحب الحياة.

والجدير بالذكر أن الحفل الرسمي لإطلاق الحملة السياحية لعام 2024 كان من تقديم الإعلامية هيلدا خليفة التي شددت أيضا على أهمية هذه المبادرة وتحدثت عن جمال لبنان بمناطقه كافة، بدءا من جنوبه وصولا إلى شماله.

وتم اطلاق التوزيع الجديد لأغنية "مشوار رايحين مشوار" خلال الحفل، ونقلت ياسمينا زيتون اللبنانيين معها ضمن رحلة تشويقية تضمنت التجول ضمن مناطق لبنان بتنوعها واختلافها، والتُقطت أخيرا الصورة التذكارية التي جمعت الشخصيات الحاضرة.

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