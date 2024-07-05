ارتدى زياً تنكرياً... رجل يطارد حبيبته السابقة لإنقاذ علاقتهما والنتيجة كارثية!

تلقى رجل أمراً تقييدياً بعدما طارد حبيبته السابقة وهو يرتدي زي حيوان البطريق.

وفي التفاصيل، عمد أنتوني برايس إلى مراسلة حبيبته السابقة وإرسال هدايا غير مرغوب فيها لها ما جعلها تشعر بالخوف من البقاء في المنزل بمفردها.

وأرسل برايس صوراً لحبيبته وهو يرتدي زي حيوان البطريق لجذب انتباهها بعد انهيار علاقتهما.

وقال المدعي العام في محكمة مولد في شمال ويلز ريان جاكسون إن حبيبة برايس السابقة التي تدعى أبيجيل ويليامز اعتقدت أنه ارتدى هذا الزي لمحاولة إنقاذ علاقتهما.

وقالت ويليامز إنها قامت بتغيير رقم هاتفها للهروب من حبيبها السابق الذي اتُهم أيضاً بإرسال تحويلات مصرفية لها مع رسالة: "أفتقدك حبيبتي".

وتوقفت ويليامز لاحقاً عن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وبقيت في أماكن مختلفة لتجنب المضايقات المستمرة من شريكها السابق.

ومن جهتها، قالت محامية الدفاع لورين مكلور إن برايس كان يتمتع بشخصية جيدة في السابق وعمل في قسم الخدمات اللوجستية بشركة محلية لكنه كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب وانتهى به الأمر في المستشفى.

وحكمت المحكمة على برايس بالسجن لمدة 12 أسبوعًا، شرط حضوره جلسات إعادة التأهيل، كما مُنع برايس من دخول مكان عمل ويليامز لمدة ثلاث سنوات.

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