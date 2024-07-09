طالبة مدرسة تنجب طفلها في مرحاض النساء... لم تلاحظ عائلتها الفرق!

أنجبت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، تدرس في كلية خاصة في منطقة كولار بولاية كارناتاكا الهندية، طفلها في حرم الكلية يوم الاثنين.

وقال ضابط في الشرطة إن الفتاة أنجبت الطفل في مرحاض النساء داخل الكلية.

ووفقًا للشرطة، تم نقل الأم والطفل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. في وقت لاحق، توجه والدا الفتاة إلى مركز شرطة النساء في كولار وقدما شكوى رسمية بشأن الحادثة.

وأفاد ضابط الشرطة بأنهم بدأوا تحقيقاتهم للقبض على المتهم. وقال: "كانت الفتاة في علاقة لمدة عامين مع شاب. كانت الفتاة حاملًا، لكن من الغامض كيف لم تلاحظ الأسرة الحمل ولماذا أخفت المعلومات عنهم. بمجرد أن تتعافى بعد الولادة، سنقوم بالتحدث معها بمساعدة مستشارة".