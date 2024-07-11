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خيبة أمل كبيرة أصابت هذه المرأة: هذا ما عثرت عليه داخل كيس رقائق البطاطا!

منوعات
2024-07-11 | 06:35
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خيبة أمل كبيرة أصابت هذه المرأة: هذا ما عثرت عليه داخل كيس رقائق البطاطا!
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خيبة أمل كبيرة أصابت هذه المرأة: هذا ما عثرت عليه داخل كيس رقائق البطاطا!

خيبة أمل كبيرة أصابت هذه المرأة: هذا عثرت عليه داخل كيس رقائق البطاطا!

شعرت سيدة بالصدمة بعدما عثرت على شريحة واحدة من رقائق البطاطا بنكهة البصل داخل الكيس الذي اشترته من أحد المتاجر.

 

ونشرت السيدة التي تُدعى تاتيانا مقطع فيديو عبر حسابها على تيك توك، توجهت فيه إلى شركة "فريتو لاي" المصنعة لهذه الرقائق وقالت: "يجب طرد أحد الأشخاص من العمل يا فريتو لاي، لقد اشتريت هذا بالأمس من وول مارت."

 

وأظهرت تاتيانا مدى خفة الكيس قبل أن تفتحه من خلال هزه قليلاً، ثم شعرت بخيبة أمل كبيرة بعدما فتحته ووجدت فيه حبة واحدة فقط.

 

وعلّق أحد الأشخاص على المقطع بالقول: "أفضل أن أحصل على كيس فارغ بدلاً من الحصول على كيس يحتوي على شريحة واحدة فقط".

 

ومن جهته، قال ممثل عن شركة "فريتو لاي": "نحن نعمل على التواصل مع تاتيانا لتصحيح الأمر وسوف يكتشف فريقنا كيف حدث هذا الأمر لتجنب تكرار حدوثه مرة أخرى".

 

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