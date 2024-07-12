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قررت تركيب الأظافر الاصطناعية قبل حفل تخرجها... لكن ما حصل معها لم يكن متوقعاً!

منوعات
2024-07-12 | 11:25
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قررت تركيب الأظافر الاصطناعية قبل حفل تخرجها... لكن ما حصل معها لم يكن متوقعاً!
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قررت تركيب الأظافر الاصطناعية قبل حفل تخرجها... لكن ما حصل معها لم يكن متوقعاً!

قررت تركيب الأظافر الإصطناعية قبل حفل تخرجها... لكن ما حصل معها لم يكن متوقعاً!

ادّعت إحدى الأمهات أن أظافر "الأكريليك" التي قامت ابنتها بتركيبها مؤخراً أصابتها بعدوى شديدة لدرجة أنها اضطرت إلى إزالة أظافرها الطبيعية جراحياً.

ودفعت ريبيكا سكوت من شيشاير في بريطانيا، 45 جنيهاً استرلينياً مقابل تركيب أظافر "الأكريليك" لابنتها ليلى كرين البالغة من العمر 15 عاماً قبل حفل تخرجها.

ومزقت الأظافر جزءًا من أظافر ليلى الطبيعية بعدما ضربت أصابعها، ولم تكتشف خروج القيح الأصفر من مكان الإصابة إلا بعد زيارة صديقة أمها التي تعمل في مجال العناية بالأظافر والتي طلبت نقلها إلى مركز رعاية عاجلة. 

وقالت سكوت إن الأطباء أكّدوا أن الأظافر المذكورة تسببت في إصابة ابنتها بالعدوى.
 
وتعتقد سكوت أن العدوى التي أصابت ابنتها ناجمة عن مادة ميثيل ميثاكريليت الكيميائية (MMA)، والتي وصفها الخبراء بأنها "سامة".

المصدر 

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