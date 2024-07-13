أب ترك طفلته داخل السيارة في الطقس الحارّ... وهكذا وجدتها والدتها المفجوعة!

أعلنت الشرطة الأميركية يوم الجمعة عن القبض على رجل من ولاية أريزونا ووجهت إليه تهمة القتل بعد تركه ابنته البالغة من العمر عامين داخل سيارة شديدة الحرارة لمدة ثلاث ساعات خلال موجة حر بلغت 109 فهرنهايت (أي 42 درجة حرارة مئوية) هذا الأسبوع.

ووُصف كريستوفر شولتس، البالغ من العمر 37 عامًا، كمشتبه به في وفاة طفلته يوم الثلاثاء، حيث تركها في سيارة متوقفة في الممر خارج منزله في مارانا، أريزونا.

وتم القبض على شولتس في وقت مبكر من يوم الجمعة ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الثانية وإساءة معاملة الأطفال، وفقًا لقسم شرطة مارانا.

وقالت الشرطة إن المحققين حصلوا على أمر تفتيش للحصول على لقطات مراقبة من أحد الجيران، والتي أظهرت أن الفتاة كانت داخل السيارة لمدة ثلاث ساعات.

وتم استدعاء الشرطة إلى المنزل بعد الساعة الرابعة مساءً بقليل يوم الثلاثاء، بعد أن وصلت والدة الطفلة لتجد ابنتها فاقدة الوعي داخل السيارة المتوقفة، والتي كانت مغلقة دون تشغيل مكيف الهواء.

حاولت الأم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على ابنتها حتى وصول المستجيبين الأوائل، الذين قاموا بمحاولات لإنقاذ حياتها دون جدوى، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاتها.