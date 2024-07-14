بعد اكتشافها هوية العريس... شابة ترفض القدوم إلى حفل زفاف شقيقتها وعائلتها تصفها بـ"الأنانية"!

بعد اكتشافها هوية العريس... شابة ترفض القدوم إلى حفل زفاف شقيقتها وعائلتها تصفها بـ"الأنانية"!



رفضت شابة حضور حفل زفاف أختها الصغيرة، بعد أن علمت أن شقيقتها ستتزوج من حبيبها السابق الذي أنهت علاقتها به منذ عام واحد فقط.



وفي التفاصيل، تساءلت الشابة عما إذا كانت مخطئة لرفضها حضور حفل زفاف أختها بعد أن واعدت حبيبها السابق "مايك" وخطبته سرًا.



وتابعت موضحة أن علاقتها بخطيبها السابق استمرت لمدة خمس سنوات وكان من المقرر أن يتزوجا في الصيف الفائت، ولكن قبل أشهر قليلة من موعد زفافهما، اكتشفت الشابة أنه كان يخونها.

وتلقّت المرأة في الشهر الفائت، مكالمة هاتفية من أختها الصغيرة، والتي تدعى ليلي، وطلبت منها الحضور إلى منزل والديهما لتناول العشاء للكشف عن "أخبار مثيرة".

وعندما وصلت الشابة، بدت العائلة بغاية السعادة، وقال لها والداها: "ليلي مخطوبة لمايك"، الأمر الذي صدم الشابة.



وكان من الواضح أن ليلي ومايك كانا يتواعدان سرًا طوال العام الفائت، وقد تمت خطوبتهما للتو، وأوضحت أن إخفاء الأمر كان بهدف "حماية مشاعرها".