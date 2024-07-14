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تجاهل الأطباء أعراضها لفترة طويلة... هكذا اكتشفت راقصة عشرينية إصابتها بالسرطان (فيديو)

منوعات
2024-07-14 | 14:36
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تجاهل الأطباء أعراضها لفترة طويلة... هكذا اكتشفت راقصة عشرينية إصابتها بالسرطان (فيديو)
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تجاهل الأطباء أعراضها لفترة طويلة... هكذا اكتشفت راقصة عشرينية إصابتها بالسرطان (فيديو)

تجاهل الأطباء أعراضها لفترة طويلة... هكذا اكتشفت راقصة عشرينية إصابتها بالسرطان (فيديو)

كشفت راقصة عشرينية تم تشخيص إصابتها بالسرطان، كيف تجاهل الأطباء الأعراض التي كانت تعاني منها لأشهر عدة لكنها عادت إلى المسرح بعد التغلب على المرض بشجاعة.

وفي التفاصيل، شعرت أمينة فارغاس بأعراض مؤلمة جعلتها ضعيفة للغاية لدرجة أنها بالكاد كانت تستطيع القيام بالحركة وتوقفت عن الرقص في عام 2020.

ومع ذلك، عندما ذهبت أمينة إلى المستشفى، أجرى لها الأطباء خزعة خاطئة وكانت النتيجة غير حاسمة ولم تتبين إصابتها بالمرض.

وبعد مرور عام على إجراء الخزعة، تم تشخيص إصابة أمينة بالمرحلة الرابعة من سرطان الغدد الليمفاوية هودغكينز، الأمر الذي غيّر حياتها ولكنها استطاعت التغلب عليه وشاركت رحلتها الملهمة لرفع مستوى الوعي الصحي.

وشرحت أمينة أن "كتلة" غريبة نمت في معدتها، لذلك قررت التحدث عن أعراضها مع طبيب نسائي، ولكنه أخبرها أنه "عليها الانتظار" لمعرفة ما إذا كان "سيختفي من تلقاء نفسه".

وسرعان ما ساءت الأمور، وبدأت أمينة تعاني من التعرق الليلي، الحمى، الانتفاخ وآلام شديدة في المعدة، وأصبح تناول الطعام "مؤلماً" وفقدت كمية كبيرة من الوزن.

وتحدثت أمينة عن مدى مساعدة طبيبها في التغلب على المرض إذ كان مصمما على "أن ترقص مرة أخرى"، وطلب منها أن ترسل له تذكرة لحضور عرضها عند تخلصها من المرض.

وخضعت أمينة للعلاج الكيميائي لمدة ستة أشهر، وتم التأكد من تغلبها على السرطان في شباط عام 2022، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وبعد ثلاثة أسابيع من انتهاء العلاج، تواصلت معها راقصة تدعى هوب بويكين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعتها للانضمام إلى مشروعها، وكانت طريقة مثالية بالنسبة لها "للعودة إلى الحركة."

ورقصت للمرة الأولى على المسرح مرة أخرى في مركز كينيدي في نيويورك، وكان طبيبها في الصف الأمامي، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف عن الرقص.
 
 

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