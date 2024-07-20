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ست ميداليات ذهبية وفضيتان للبنان بمسابقة أبطال العالم بالحساب الذهني والأسرع بالحساب الفوري بالصين
منوعات
2024-07-20 | 06:29
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ست ميداليات ذهبية وفضيتان للبنان بمسابقة أبطال العالم بالحساب الذهني والأسرع بالحساب الفوري بالصين
حقق لبنان إنجازاً تربوياً وثقافيا جديداً في الصين، بدعوة رسمية من المنظمة الصينية.
وشاركت مؤسسة Genius MAP العالمية بوفد من لبنان في المسابقة العالمية لابطال العالم في الحساب الذهني والأسرع في الحساب الفوري، والتي أجريت في الصين في مقاطعة شانغ شونغ في الفترة الممتدة من ١٥ الى ١٧ تموز من العام ٢٠٢٤ ، مع المنظمة الأكبر عالمياً في الحساب الذهني.
ومن المعروف عن هذه المنظمة أنها رسمية حكومية وتجمع تحت مظلتها كل المنظمات الدولية الأخرى من اليابان وتايوان وهونغ كونغ واميركا ومن دول أخرى.
وشارك في هذه البطولة النوعية أبطال وممثلون عن ٥٦ منظمة دولية من أنحاء العالم ، وتقسّمت المباريات على خمس فئات، وقد شارك الفريق اللبناني في فئتين من اصل خمس فئات وحصل فيها على الميداليات الذهبية الأولى، وتصدر البطل اللبناني علي رأفت ناصر عن المجموعة B صدارة مجموعته بفارق مئتي نقطة عن كل الابطال الآخرين حول العالم .
وتجدر الإشارة إلى ان عدد الوفد اللبناني كان ٩ أفراد، اثنان منهم من المدربين و٧ من التلامذة الأبطال، وقد حصد لبنان الدرجات التالية :
خمس ميداليات ذهبية وميداليتان فضيتان، بالإضافة الى الميدالية الذهبية في تحدي المجموعات.
وتجدر الإشارة الى ان الوفد اللبناني يشارك سنوياً في مسابقات حول العالم في الحساب الذهني وهي ليست المرة الاولى التي يحرز فيها ميداليات ذهبية.
وبدورها شكرت مؤسسة Genius MAP برئاسة الدكتور هادي حمزة ، وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية بشخص المدير العام للتربية الاستاذ عماد الأشقر، الذي تابع باهتمام نتائج التلامذة المبدعين في المسابقات الدولية، وأشاد بنجاحاتهم ، مثنيا على تميز الابطال اللبنانيين في المحافل الدولية.
ووصل إلى مطار بيروت الدولي السبت الوفد اللبناني آتيا من العاصمة بكين، رافعا اسم لبنان عالياً.
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