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ما فعلته هذه المحامية غير متوقّع: هرّبت التبغ والمسكنات إلى نزيلات في السجن بهذه الطريقة!
منوعات
2024-07-22 | 06:19
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ما فعلته هذه المحامية غير متوقّع: هرّبت التبغ والمسكنات إلى نزيلات في السجن بهذه الطريقة!
ما فعلته هذه المحامية غير متوقّع: هرّبت التبغ والمسكنات إلى نزيلات في السجن بهذه الطريقة!
تم القبض على محامية تستخدم البالونات لتهريب التبغ ومسكنات الألم إلى أحد السجون أثناء زيارتها لإحدى النزيلات كممثلة لها.
وألقت الشرطة القبض على كريستي لي هاول في 2 تموز الفائت بعد وصولها إلى مركز باركليا الإصلاحي في الضواحي الغربية لسيدني بأستراليا.
ومثلت السيدة البالغة من العمر 43 عاماً أمام محكمة بلاكتاون المحلية يوم الاثنين الفائت، عندما قال محاميها لانغ غودسيل إنها ستعترف بالذنب بعد إحضارها التبغ بشكل غير قانوني إلى السجن.
واعترفت هاول أيضًا بأخذ 32 شريطاً من مسكن الألم المعروف باسم "البوبرينورفين" والذي لا يُعطى إلا بوصفة طبية إلى المنشأة.
وادّعت المحكمة أيضاً أن هاول جلبت 18 غرامًا من الميثامفيتامين و3 غرامًا من الكوكايين إلى السجن.
وقام القاضي بريان فان زويلين بتأجيل القضية حتى 16 آب المقبل بعدما طلب محامي هاول المزيد من الوقت قبل خضوع المتهمة للمحاكمة.
ولم تقل هاول البالغة من العمر 43 عاماً أي شيء للصحفيين عند مغادرتها المحكمة يوم الإثنين الفائت بعد الإفراج عنها بكفالة بموجب شروط تمنعها من الحضور إلى أي سجن أو الاتصال بالنزيلة التي كانت تزورها يوم اعتقالها.
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