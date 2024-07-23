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ما حصل معها خلال البث المباشر مرعب... قررت تناول 10 كيلوغرامات من الطعام خلال 10 ساعات وهذه كانت النتيجة!
منوعات
2024-07-23 | 11:22
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ما حصل معها خلال البث المباشر مرعب... قررت تناول 10 كيلوغرامات من الطعام خلال 10 ساعات وهذه كانت النتيجة!
توفيت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا أثناء بث مباشر أطلت فيه وهي تتناول الطعام الكعك وأصابع الدجاج والمأكولات البحرية لمدة 10 ساعات لآلاف من متابعيها.
وفي التفاصيل، توفيت بان شياو تينغ، من الصين، الأسبوع الفائت بسبب تمزق في المعدة أثناء التهام 10 كيلوغرامات (22 رطلاً) من الطعام، بما في ذلك ما يبدو أنه كعكة الشوكولا.
وكشفت نتائج تشريح الجثة أن معدتها أصبحت مشوهة بشدة ومليئة بالطعام غير المهضوم، مما يشير إلى احتمال انفجار معدتها، مما تسبب في تسرب حمض المعدة والطعام إلى بطنها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأصبحت شياوتينغ - التي كانت تعاني من السمنة المفرطة - مشهورة في الصين بسبب بثها المباشر لـ Mukbang، وهو الاتجاه الذي يجعل الناس يأكلون كميات كبيرة من الطعام، وعادة ما يكون طعامًا غير صحي للغاية أمام الكاميرا.
ونشأت هذه الصيحة في كوريا الجنوبية، والآن يحذر الأطباء من أن المؤثرين في الغرب قد يكونون هم التاليين، حيث أصبح العديد من منشئي المحتوى في الولايات المتحدة يتمتعون بشعبية كبيرة.
ومن بين منشئي المحتوى الأكثر شهرة نيكولاس بيري، المعروف باسم Nikocado Avocado لمتابعيه على يوتيوب البالغ عددهم 3.8 مليون.
وأصبح الشاب البالغ من العمر 32 عامًا، من ولاية بنسلفانيا، مليونيرًا من خلال تصوير نفسه وهو يأكل كميات هائلة من الطعام وتوثيق رحلته لزيادة الوزن في مقاطع فيديو مضطربة.
ويبلغ وزنه حاليًا 350 رطلاً، وقد بدأ رحلته في عام 2016 تقريبًا وكان وزنه حوالي 160 رطلاً.
وقال الدكتور أندرو هاريس، أحد كبار المحاضرين في علم النفس بجامعة نوتنغهام ترنت في المملكة المتحدة: "تتمحور مقاطع فيديو موكبانغ حول الاستهلاك والإسراف، مما قد يعزز دائرة الإفراط في تناول الطعام أو العلاقات الغذائية غير الصحية".
وتفرض الصين حظرًا شاملاً على مقاطع فيديو mukbang، لكنها لم تمنع منشئي المحتوى من البث المباشر لمقاطع الفيديو الخاصة بهم.
وقامت بان شياوتينغ ببث مباشر لماراثون الطعام الذي استمر 10 ساعات في 14 تموز عندما انهارت. وبحسب ما ورد حاول المشاهدون تقديم المساعدة عن بعد، لكن ذلك لم يكن كافياً.
ولقد دخلت المستشفى مؤخرًا بسبب نزيف في المعدة، على الرغم من أنه ليس من الواضح منذ متى خرجت من المستشفى.
وعندما ماتت، كان معظم الطعام الذي تناولته لم يتم هضمه بعد وكان عالقا في معدتها.
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