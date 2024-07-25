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طائر نورس يثير هلع المارة يوميًا... تعرّفوا على "غريغ الجائع"! (صور)
منوعات
2024-07-25 | 12:30
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طائر نورس يثير هلع المارة يوميًا... تعرّفوا على "غريغ الجائع"! (صور)
طائر نورس يثير هلع المارة يوميًا... تعرّفوا على "غريغ الجائع"! (صور)
طائر النورس الجائع الملقّب بـ"غريغ الجائع" يتناول وجبات الطعام الخاصة بزبائن أحد الأفران أثناء مغادرتهم المكان في بورنماوث، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، أُصيب رجل بالهلع أثناء تناوله شريحة بيتزا وذلك بعد أن طار النورس الشرس وقام بدفع رأسه بشراسة لسرقة وجبته اللذيذة وتناولها.
والأمر المضحك كان اعتياد بعض الزبائن على هجمات غريغ الدائمة حيث أصبحوا قادرين على حماية أنفسهم بسرعة في الوقت المناسب لتجنب فقدان طعامهم.
وتم رصد النورس الجائع عندما كان جالسًا على صندوق الهاتف الأحمر بالقرب من المخبز وهو المكان الذي يعتمد عليه عادة لتحديد ضحيته القادمة.
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