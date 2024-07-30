علامات بارزة تدّل على وجودك في علاقة صداقة صحية... اكتشفها الآن!

علامات بارزة تدّل على وجودك في علاقة صداقة صحية... اكتشفها الآن!



يمر الإنسان في العديد من العلاقات في حياته التي تدفعه إلى السؤال حول مدى وجود أصدقاء حقيقيين حوله في عالم مليء بالمجاملات والخداع.



وفي هذا السياق، شاركت المعالجة ومؤلفة الكتب الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز وخبيرة العلاقات نيدرا غلوفر تواب في منشور لها على انستغرام أبرز العلامات التي تدّل على وجودك في علاقات صداقة صحية.



وكتبت نيدرا: "الصداقات هي مساحة مقدسة، ويزدهر الناس عندما تكون لديهم صداقات صحية لأنها تضيف قيمة وتسمح لنا بالتواصل بطرق عميقة مع الآخرين".



الشعور بالأمان

لا يشعر الأشخاص عادةً بالأمان بسهولة أثناء وجودهم مع أصدقائهم ويفضلون عدم البوح بأسرارهم لهم وحتى التكتم بشأن مخططاتهم.