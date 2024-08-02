علق لمدة 25 دقيقة... سقوط طفل في أنبوب ضيق وعميق يثير الرعب في أميركا

أظهرت لقطات الكاميرا محاولة طاقم الطوارئ في كانساس بالولايات المتحدة إنقاذ طفل صغير بعد سقوطه في أنبوب ضيق وعميق في فناء منزله.وكان الطفل الذي يدعى بنتلي والبالغ من العمر 14 شهراً، يلعب في الفناء الخلفي لمنزله عندما سقط في أنبوب بعمق يتراوح من 10 إلى 12 قدمًا قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الأحد الفائت، وفقًا للشرطة.وظل الطفل عالقاً تحت الأرض لأكثر من 20 دقيقة بينما يحاول طاقم خدمة الطوارئ اكتشاف كيفية إخراجه.وقالت والدة الطفل، إليزابيث لـ KAKE: "لقد كان الأمر مرهقًا وصادمًا للغاية، وشعرت أنها أطول 25 دقيقة في حياتي".ولفتت إليزابيث إلى أنها كانت تراقب طفليها وهما يركضان في الفناء الخلفي للمنزل عندما ركض بنتلي باتجاه غطاء الأنبوب.وأضافت قائلةً: "عندما داس على الغطاء انقلب وسقط بسرعة كبيرة ولم أتمكن من الإمساك به وصرخت تلقائياً".ولفتت صرخات إليزابيث انتباه زوجها بليك الذي كان يقوم بإصلاح سيارته في ممر قريب، واتصل وزوجته برقم الطوارئ على الفور.ووجد الضباط لدى وصولهم إلى المكان الطفل منتصباً على قدميه داخل الأنبوب، وحاولوا إنقاذه باستخدام الحبل فقط من دون جدوى.وتوصل أحد الضباط إلى فكرة تصميم عمود مؤقت بطول 16 قدمًا من أنبوب وحبل قام بربطه حول الجزء العلوي من جسم الطفل، وتمكن من سحبه.وقال الزوجان إنهما يخططان الآن لإغلاق غطاء الأنبوب نهائياً بعد هذه الحادثة حتى لا يتمكن أي شخص من تحريكه.