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العالم يودّع الإعلامي الفرنسي الشهير باتريس لافون عن 84 عاماً

منوعات
2024-08-07 | 12:31
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العالم يودّع الإعلامي الفرنسي الشهير باتريس لافون عن 84 عاماً
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العالم يودّع الإعلامي الفرنسي الشهير باتريس لافون عن 84 عاماً

العالم يودّع الإعلامي الفرنسي الشهير باتريس لافون عن 84 عاماً

توفي الإعلامي الفرنسي الشهير باتريس لافون الأربعاء عن 84 عاما وعُرف الأخير بتقديم برامج ألعاب حققت نجاحاً كبيراً على الشاشة الصغيرة بين سبعينات القرن الماضي وتسعيناته،  على ما أعلنت شبكة "فرانس تلفزيون" التي كان يعمل فيها سابقاً.

وبحسب إذاعة "فرانس بلو"، التي كانت أول وسيلة إعلام تعلن نبأ وفاته، فقد توفي المذيع إثر نوبة قلبية في منزله في أوبيد بمنطقة لوبيرون في جنوب فرنسا، قبل أسبوعين من الاحتفال بعيد ميلاده الخامس والثمانين في 21 آب.

وقدّم باتريس لافون، والد الممثلة أكسيل لافون وابن الناشر روبير لافون، على مدى 17 عاماً، بين 1972 و1989، أقدم لعبة على التلفزيون الفرنسي، "Des Chiffres et Des Lettres" التي كانت تجمع ملايين المشاهدين بعد ظهر كل يوم على قناة "أنتين 2" التلفزيونية.

وكانت شبكة "فرانس تلفزيون" التلفزيونية العامة قد أعلنت في أيار الفائت عن وقف عرض هذا البرنامج الذي استحال أحد أشهر برامج الألعاب التلفزيونية منذ إطلاقه قبل أكثر من نصف قرن، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان باتريس لافون قد رسّخ اسمه واحداً من ألمع مقدّمي برامج الألعاب في فرنسا، خصوصاً مع "فور بويار" الذي أُنجزت نسخ عالمية كثيرة منه، وذلك بين عامي 1990  و1999 على قناة "فرانس 2".

كما عُرف بتقديمه لعبة تلفزيونية أخرى حظيت بشعبية كبيرة على القناة نفسها، وهي "بيراميد"، بين عامي 1991 و2001.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، خفت نجم الراحل على شاشة التلفزيون، وعاد إلى حبه الأول، المسرح.

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