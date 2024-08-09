خضع لعملية استئصال أعضاء قسرية ونجا... قصة مروعة لرجل صيني وهذه تفاصيلها!

ما اكتشفوه في الأرجنتين يحاكي الأفلام... ضجيج سيارة أوصلهم الى "بداية النفق" وخلّصهم من "سرقة القرن"!

ما اكتشفوه في الأرجنتين يحاكي الأفلام... ضجيج سيارة أوصلهم الى "بداية النفق" وخلّصهم من "سرقة القرن"!

"جهاز مناعتي هاجم طفلي عندما كان في رحمي"... ما حصل مع هذه الوالدة غريب وهذا مصير الجنين!